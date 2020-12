Elegantni igričar

144 Hz frekvenco osveževanja ima zaslon.

Xiaomi mi 10T je strašno zmogljiv telefon za dobro ceno. FOTO: Staš Ivanc

Xiaomi mi 10T je še eden iz cele vrste odličnih pametnih telefonov tega pri nas še ne široko poznanega kitajskega proizvajalca. In ta je namenjen predvsem igričarjem. V njem se skriva trenutno še najhitrejši Qualcommov procesor snapdragon 865, sparjen s 6 GB delovnega pomnilnika, shrambe pa je na voljo 128 GB. A to ni vse: glavni gamerski adut je njegov 6,67 palca veliki zaslon, ki se osvežuje s frekvenco 144 Hz, kar je hitrost klasičnih gamerskih monitorjev. Kar koli mu boste vrgli, bo prežvečil – in to superhitro.Tudi oblikovno tale mi 10T ni od muh: testni primerek je bil v bleščeči srebrni barvi, ki je malce bolj občutljiva za mastne prste, a tako je pač to, če je tudi zadnja stran aparata steklena. Fotografsko nima ambicij posegati v sam vrh (to počno drugi xiaomiji), a to še ne pomeni, da nabor kamer ni dober: glavni kameri s 64 milijoni točk delata družbo še ultra širokokotna in makro kamera s 13 in 5 MP. Fotografije so ostre, z naravnimi barvami in dobrimi kontrasti, dobro pa se odreže tudi v slabših svetlobnih razmerah. Selfie kamera z 20 MP dela zelo dobre selfieje. Tudi pri videu niso šparali: mi 10T je sposoben zajemati video v ultra visoki ločljivosti 8K, kar so doslej počeli le dražji samsungi.Sposoben je narediti tudi superpočasne posnetke v ločljivosti 1080p, in to s 960 sličicami na sekundo. Impresivno.Poskrbeli so tudi za konkretno zalogo energije, saj igrice niso ravno skromne pri porabi. V telefon so stlačili kar 5000 mAh baterijo, ki pozna tudi hitro 33-vatno polnjenje. Čitalnik prstnih odtisov je na robu telefona in deluje tako, kot je treba. Tudi zvok ni od muh, saj ima mi 10T stereozvočnika. Presneto dober telefon za 499 evrov, ki bo navdušil predvsem gamerje.