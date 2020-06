Dve milijardi evrov poniknili. Je denar Slovencev ogrožen?

Čas poročanja o poslovanju za lani je tukaj (za nekatere šele bo) in pri nekateri so se zaradi zunanjih nadzorov zgodili pravi pretresi. Tako je revizija v nemškem podjetju Wirecard AG odkrila nenavadnost in sicer naj bi bili pogrešani skoraj dve milijardi evrov. Zaradi škandala je generalni direktor Markus Braun že zapustil svoje mesto, zgodba pa je za Slovenijo zanimiva, saj podružnica nemškega podjetja Wirecard Card Solutions Limited izdaja Mastercard kartice za slovenske uporabnike mBills Mastercard. Popolnoma na mestu se zato zdi vprašanje, ali je zaradi tega denar Slovenk in Slovencev v kakršnem koli smislu ogrožen?



V podjetju Mbills so seznanjeni z informacijami o podjetju Wirecard, Ajda Silič Žemva, ki je pri omenjenem podjetju zadolžena za odnose z javnostmi, pa nam je pojasnila, da omenjeni dogodki na varnost denarja mBills uporabnikov ne vplivajo: »Sredstva mBills uporabnikov so namreč varno shranjena na fiduciarnih računih pri slovenskih bankah. Plačevanje z mBills Mastercard karticami poteka nemoteno.«

