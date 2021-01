Dve imeni, en prenosnik

Honor magicbook 14

FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Skoraj identična

Huawei z leve strani

Odlična izdelava

512

GB velik SSD-disk ima matebook.

Dobre zmogljivosti

Spletna kamera je skrita v tipki, ki se dvigne in spusti v tipkovnico.

Honor ali huawei?

Že kar nekaj časa v uredništvu nismo gostili nobene Honorjeve naprave, zdaj pa smo dobili njegov novi prenosnik magicbook 14, ki je bil sprojektiran in izdelan, še preden je Huawei prodal svojo hčerinsko družbo in blagovno znamko za mlade novi družbi Shenzhen Zhixin New Information Technology, konzorciju 40 podjetij, od katerih jih tri četrtine tvorijo Honorjevo dobavno verigo.Pri kitajskem velikanu so se za prodajo menda odločili, da bi Honorju zagotovili preživetje v teh napetih časih, ko ima Huawei močno oviran dostop do ameriške tehnologije, zaradi česar novejši Huaweijevi in Honorjevi telefoni že poldrugo leto nimajo več Googlovih storitev in aplikacij. Šef nove družbe je nekdanji izvršni direktor Honorja, Huawei pa v novi tvorbi nima nobenega deleža.A pustimo zdaj to ob strani in rajši poglejmo, kakšen prenosnik so naredili pri Honorju. Pravzaprav pri Huaweiju, saj je honor magicbook 14 le malce prepakiran huawei matebook D14. Drugačno je le ohišje, ki ima pri magicbooku zanimiv barvni rob, kar ga naredi privlačnejšega za mlajše kupce, drugače pa je notranjost skoraj ista: razlikujeta se le v tem, da ima matebook 512 GB hitrega SSD-diska, magicbook pa le 256.Procesor je v obeh AMD-jev ryzen 5 3500U, sparjen z osmimi gigabajti rama, za grafiko skrbi integrirana grafična kartica radeon vega 8, 14-palčni (35,6 cm) zaslon pa je klasični IPS s polno visoko ločljivostjo 1920 krat 1080 pik. Tudi baterija je ista in pri magicbooku zdrži enako dolgo kot pri matebooku: na papirju kakih osem ur pisarniškega dela, kar pomeni brez brskanja po spletu, obiskovanja družabnih omrežij in gledanja videov, da o videokonferencah niti ne govorimo.Aluminijasto ohišje pri obeh prenosnikih se lahko kosa s precej dražjimi modeli; huaweijevo je bolj pisarniško zadržalo, honorjevo pa ima, kot smo že dejali, modno modro obrobo. Tipkovnici sta pri obeh modelih solidni in osvetljeni, čeprav bi bili lahko tudi svetlejši, spletna kamera dela zelo spodobno – med nedavnimi zoom videokonferencami se je odlično izkazala in ponudila takole na prvi pogled boljšo, ostrejšo, barvitejšo in svetlejšo sliko od preostalih sodelujočih prenosnikov –, nalaganje operacijskega sistema (windows 10 home) je bliskovito, po zaslugi superhitrega SSD-diska.Oba prenosnika imata v tipko za vklop vdelan čitalnik prstnih odtisov, ki se odlično izkaže: prednost je v tem, da čitalnik že takoj ob vklopu računalnika prebere prstni odtis in si ga zapomni, dokler biometričnih podatkov za odklep prenosnika ne zahtevajo windowsi. To pomeni, da je prenosnik aktiven v manj kot desetih sekundah od samega pritiska.Magicbook 14 in matebook D14 sta srednje zmogljiva domača/pisarniška prenosnika. To nista ne poslovna ne gamerska računalnika z ultra zmogljivimi procesorji in namenskimi grafičnimi karticami. A za domačo rabo sta odlična. Sta dovolj kompaktna in tehtata malce manj kot 1,4 kg, da ju spravimo v vsak nahrbtnik ali čezramensko torbo, 65-vatni napajalnik pa je tudi prikupno majhen. Zaslon je dovolj svetel in barvit za uživanje v multimedijskih vsebinah, če pa nismo igričarski fanatiki in smo zadovoljni z malce starejšimi igrami, ki niso tako strojno zahtevne kot sodobni naslovi, pa sta prenosnika povsem solidna tudi za kakšno igrico.Škoda le, da nimata ethernet vtičnice, saj ju na domačem brezžičnem omrežju, ki se zna s svetovnim spletom povezati s hitrostjo do sto megabitov na sekundo, nikjer nisem mogel prepričati, da bi se vsebine po zraku pretakale bistveno hitreje kot 25 mbps. Vtičnic je sicer več kot na kakem matebooku X, a vseeno dva klasična usb-vtiča, en usb c, hdmi in avdio izhod za slušalke niso ravno bajna izbira. Zanimiva je tudi potopna spletna kamera, ki se dvigne iz tipkovnice. Slika je sicer precej dobra, le zorni kot je malce neroden, tako da se zna zgoditi, da je treba prenosnik za videoklepete na eni strani malce podložiti.Za konec bi moral omeniti še nekaj nenavadnosti z njunimi cenami pri nas – oba staneta okoli 700 evrov. V nemških spletnih trgovinah se ju dobi tudi za dobrega stotaka ceneje, a to ni tisto nenavadno. V tujini zna biti honor malce cenejši od huaweija, pri nas pa imata enako ceno, čeprav ima huawei dvakrat večji disk in je zato boljša naložba.