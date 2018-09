Zakaj vam lahko facebook blokira profil?

Na kaj morate biti pozorni?

Nasilje in kriminalno vedenje

Varnost

Žaljive vsebina

Integriteta in avtentičnost

Spoštovanje intelektualne lastnine

Zahteve glede vsebin

Se vam je že zgodilo, da je facebook blokiral vaš profil? Ali pa vam ga je celo izbrisal? Verjetno ste se takrat spraševali, zakaj se je to zgodilo. Pri Facebooku so zdaj končno razkrili odgovore. Objavili so napotke in standarde , ki se jih morajo uporabniki držati, katere vsebine je prepovedano objavljati in tudi kakšne sankcije sledijo v primeru kršenja pravil. V primeru kršenja lahko dobite zgolj opozorilo, če pa boste nadaljevali, lahko sledi omejitev objavljanja ali pa celo blokiranje profila.Prepovedano je objavljanje vsebin, ki prikazujejo nasilje. Prav tako sta nedovoljena prodaja drog in orožja ter spodbujanje nasilja, kraj in prevar.Prepovedani so zlorabljanje tujih fotografij, objavljanje otroške golote in golote na splošno ter ustrahovanje in nadlegovanje.Facebook bo kaznoval sovražni govor, grafično nasilje in goloto v objavah.Prepovedana sta širjenje lažnih novic in nezaželene vsebine (spam) ter pretvarjanje, da ste nekdo drug.Facebook resno jemlje intelektualno vsebino in to tudi zahteva od uporabnikov – da pred objavo preverijo avtorske pravice.Pri Facebooku bodo poskrbeli, da bodo na zahtevo lastnika odstranili njegov račun, kot tudi, da bodo odstranili profile mrtvih oseb in tistih, ki ne morejo več skrbeti zase.