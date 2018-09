Zadolženi? Preverite, koliko ste v minusu in kdo vse vidi vaše podatke

Podatki o poslih, ki jih o vas hrani Sisbon

transakcijski računi (v primeru odobrenega rednega ali izrednega limita, blokade, omejitve uporabe ali zapadlega dolga)

redni in izredni limit na transakcijskem računu

posojila

finančni lizing

kartice z odloženim plačilom

kreditne kartice

kartice za nakup na obroke

dana poroštva

prevzeti posli poslovnih subjektov

plačilni instrumenti

izterjave

davčne, upravne in sodne izvršbe

Dostop do vaših podatkov imajo banke, hranilnice, sodišča, Eko sklad, različne lizinške hiše, Petrol, Plineks itd.

Aplikacija Sisbon, ki kaže zadolženost. FOTO: zaslonska slika

Štiri leta hrambe po koncu kredita

Za pregled svoje zadolženosti potrebujete digitalno potrdilo.

Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek kreditnega posla

zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan

zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan

zaključek posla zaradi odprodaje dolga

zaključek posla zaradi ukinitve člana Sisbona

umik posla zaradi spremembe zakona

predčasno poplačilo

sprememba odplačilne dobe

sprememba obroka (anuitete)

sprememba limita

nakup na obroke

zavarovanje

umik zavarovanja

neodplačana obveznost

zapadli dolg

poplačilo zapadlega dolga

odlog in konec odloga plačila zapadlega dolga

blokacija in deblokacija računa

omejitev in umik omejitve uporabe računa

prekinitev in nadaljevanje izvršilnega postopka

konec izvršilnega postopka

ustavitev izvršilnega postopka

Stopite v čevlje banke ali davčne uprave skozi informacijski sistem Sisbon , ki je bil vzpostavljen z namenom nadzora nad zadolženostjo državljanov ali poslovnih subjektov. V njega nimajo vpogleda le finančne institucije, pač pa lahko sami preverite, kakšni so dolgovi vas in vaših družinskih članov.V njem so zbrani tako rekoč vsi vaši zasebni podatki, od najbolj osnovnega – imena in priimka ter davčne številke do podatkov o osebnih stečajih. V Sisbonu pristojne inštitucije posredujejo tudi podatke o vaših bančnih računih, limitu na njih, kreditnih karticah, kreditih, lizingih itd.Kot so nam sporočili iz Banke Slovenije, ki je neke vrste skrbnik nad podatki, so v letu 2018 fizične osebe opravile prek 20 tisoč vpogledov v sistem (med te sodijo tako neposredni vpogledi, kakor tudi oddaja naročila za izpis iz Sisbona).Podatki o kreditnih poslih, zavarovanjih, postopkih zaradi osebnega stečaja oziroma postopkih davčne, upravne ali sodne izvršbe se v sistemu izmenjave hranijo štiri leta po prenehanju obveznosti, po poteku tega roka se podatki izbrišejo tako, da v sistemu izmenjave informacij niso več dostopni.Za vstop v sistem potrebujete le digitalno potrdilo, ki je lahko AC NLB, Halcom CA FO, SIGEN-CA ali POSTA®CA.Po vpogledu v svoje podatke lahko zahtevate tudi popravek, če menite, da določeni podatki niso pravilni. » V letu 2017 so fizične osebe oddale prek 700 zahtev za popravek osebnih podatkov, pri čemer jih je tri četrtine neupravičenih, tako da podatkov ni treba popravljati,« so pojasnili pri Banki Slovenije.