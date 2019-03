Vrnite izdelke iz bambusa, niso primerni

LJUBLJANA – Zdravstveni inšpektorat RS je prejel sporočilo podjetja Engrotuš, da na podlagi obvestila nizozemskega dobavitelja Kaemingk v svojih Tuš supermarketih po Sloveniji izvaja prostovoljni odpoklic več vrst izdelkov z vsebnostjo bambusa zaradi neskladnosti z evropsko zakonodajo.



Odpoklic velja za naslednje izdelke:

Št. Izdelek Koda EAN

-------------------------------------------------------------------

826090 pladenj bambus 8718533928860

826091 skleda solatna bambus s pokrovom in priborom 8718533928877

826093 krožnik bambus 8718533928891

826094 set vrč 4 kozarci bambus 8718533928907

826095 lonček s pokrovom bambus silikonski rob 8718533928914

826096 skleda bambus 8718533935578

826097 lonček bambus 8718533935585



Podjetje kupce prosi, da izdelkov ne uporabljajo in naj jih vrnejo na mesto nakupa ali zavržejo, so še sporočili z Zdravstvenega inšpektorata RS.