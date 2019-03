VIDEO: Občutljivim ogled odsvetujemo: vas zanima, kako vzdržljiv je Samsung Galaxy S10?

Samsung Galaxy S10 je tu in mnoge zanima, kako odporen je proti zunanjim vplivom.je praskal po njegovem zaslonu, zadnji strani, kameri in celo po robovih. Kako se je obnesel, poglejte na spodnjem posnetku.Nekateri so se lotili klasičnega testa padcev. S10+ so primerjali z iphonom XS. Najprej so oba iz rok izpustili na spodnji rob, nato na zgornjega, sledilo je spuščanje z višine pasu na zadnjo stran in na koncu še na stran zaslona. Kaj menite, kateri jo je bolje odnesel?Vas zanima, kako se konča test s kladivom? Naj namignemo, ne bo vam všeč ...