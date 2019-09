Facebook.. FOTO: Zaslonski posnetek

LJUBLJANA – Ob približno 15.30 se je spletna stran facebooka povsem sesula. Administratorji so nemudoma sporočili, da težavo urejajo in da bodo stran vzpostavili takoj, ko bo to mogoče. Poleg spletne strani najprej ni delovala niti aplikacija facebook, a so naknadno to uredili. Nekaj minut kasneje je začela delovati tudi spletna stran.O težavah med drugim poročajo tudi uporabniki iz Italije, Romunije, Belgije, Moldavije, Poljske, Švedske, Madžarske in Portugalske.