Trgovina velikih idej

Virtualni sprehod po www.trgovinaika.si poteši še tako zahtevne radovedneže.

Pred tremi desetletji so začeli v Škofji Loki, leta 2008 so svoja vrata odprli na Ciril-Metodovem trgu sredi Ljubljane. Danes so samoumeven del živahnega mestnega vrveža. Trgovina, ki priča o ustvarjalnosti slovenskih oblikovalk in oblikovalcev, podjetnikov in podjetnic, je zanimiva tudi za turiste. »Imamo spominke, ki so uporabni, in jih z navdušenjem odnesejo domov,« pravi solastnica trgovineLe redki niso navdušeni nad naborom rešitev za dom, modnimi oblačili, ličnim nakitom ... Tam je svoje mesto našel legendarni rex fotelj, pa skodelice polonapolona s slavnimi portretiranci in ljubke emajlirane džezve in lončki emo. Ideja za trgovino IKA je nastala iz ljubezni in občudovanja do izdelkov, s katerimi se masovno izdelani produkti ne morejo kosati. »Bil je čas množičnega odpiranja trgovskih centrov, kjer ni bilo prostora za male slovenske oblikovalce in podjetnike. Od tu ideja in predvsem želja. Želeli smo jim ponuditi prostor in korektno prodajo,« o začetkih pripoveduje Iva. Spominja se občutkov navdušenja, a tudi treme in strahu, ko so leta 1992 odpirali trgovino.»Na začetku je bilo težko, mnogo neprespanih noči in trdega dela, ampak se je obrestovalo. S slovenskimi oblikovalci smo vzpostavili posebno vez, smo kot velika družina.« Kot pravi, imajo oblikovalci občudovanja vredne izdelke, oni pa so tisti, ki se jih trudijo predstaviti širšemu krogu ljudi in dokazati, da je slovensko še vedno najboljše.Najbolj veseli so, ko se kupci vrnejo. »Najboljša reklama je tista od ust do ust, veliko k prepoznavnosti pripomoreta tudi tradicija in dejstvo, da sodelujemo in smo povezani s slovenskimi obiskovalci.« Za njimi so uspešna desetletja. Kako bo v prihodnje? Načrti ostajajo zabrisani. Širitve na novo lokacijo ne načrtujejo, tudi nabor izdelkov bi težko povečali, saj že zdaj pokajo po šivih.»Včasih v hecu rečemo, da bi potrebovali celo hišo in le tako bi ljudem lahko predstavili vse lepote slovenskega oblikovanja, ampak žal smo omejeni s prostorom.« Zato se selijo tja, kjer so police neskončno dolge – na splet.