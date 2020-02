Terenski telefon deluje tudi kot POS-terminal

Samsung galaxy xcover pro je odlična rešitev za obrtnike: na terenu te ne skrbi za telefon, na koncu pa še prečitaš brezstično kartico.

Srednji razred

Visoka cena

1,2 metra globoko lahko brez poškodb pade xcover pro.

Podjetniški telefon

Zamenljiva baterija

Telefon lahko deluje kot optični bralnik in mobilni POS-terminal.

V množici vseh Samsungovih pametnih telefonov se je na začetku leta prav potiho pojavil model galaxy xcover pro. Kakor nam pove že prvi pogled nanj, gre za bolj terenski telefon za resnejše razmere, kar naj bi zagotavljala standarda vodo- in prahotestnost IP68 ter vojaški MIL-STD 810G.V praksi naj bi to pomenilo, da telefon zdrži pol ure meter in pol globoko pod (sladko) vodo, odporen pa je tudi proti prahu, pesku in umazaniji. Vojaški standard MIL-STD prinaša večjo odpornost proti udarcem: kakor se pohvalijo pri Samsungu, je med preizkusi trpežnosti padec z višine 1,2 metra na vezano ploščo, postavljeno na beton.Znotraj je nekako standardni nabor strojne opreme sodobnega pametnega telefona srednjega razreda. Tukaj je 6,3-palčni zaslon s 1080 krat 2340 pikami, na katerega lahko tipkamo z rokavicami in mokrimi prsti, osemjedrni Samsungov procesor exynos 9611, 4 GB delovnega pomnilnika in 64 GB shrambe, ki jo lahko razširimo s spominsko kartico SD, vse skupaj pa je zapakirano v operacijski sistem android 10 oziroma Samsungov uporabniški vmesnik one UI 2. Na zadnji strani se bohotita zrkli – glavna standardna kamera s 25 milijoni točk in samodejnim ostrenjem in ultra širokokotna kamera z osmimi megapiksli –, za selfieje pa poskrbi 13 MP-kamera.Hardversko (in cenovno) je to pošten korak naprej od lanskega xcoverja 4s, še vedno pa to ne pomeni, da novi xcover pro dela vrhunske fotografije. V dobrih svetlobnih razmerah so fotografije povsem solidne in tudi ultra širokokotna kamera je še kako uporabna, tako prednja kot zadnja kamera pa znata snemati video v visoki ločljivosti.A običajni telefoni srednjega razreda že dlje ponujajo neprimerno več na področju fotografije, in to telefoni, ki so za lahko tudi za dva stotaka cenejši od xcoverja pro, za katerega je treba v prosti prodaji odšteti poštenih 520 evrov. Za ta denar človek, ki da prednost fotografiji in zmogljivostim, najde že telefon zgornjega razreda.Toda čar xcoverja ni v lepoti ali procesorski moči, ampak v trpežnosti in uporabnosti. Telefon je zapakiran v robustno plastiko, zaslon pa varuje gorilje steklo pete generacije. Na levi in zgornji strani sta še programabilni namenski tipki, spodaj pa sta t. i. pogo pina, s pomočjo katerih telefon priklopimo na druge zunanje naprave ali polnilno postajo. Z drugimi telefoni na terenu lahko komunicira tudi kot voki-toki prek Microsoftovega programa teams.Galaxy xcover pro lahko uporabljamo kot optični bralnik ali mobilni POS (mPOS) terminal, saj zna z uporabo NFC-tehnologije brezstično prebrati tudi plačilne kartice (Samsung je v ta namen stopil v partnerstvo z Viso), pa tudi druge telefone in pametne ure. Da ne bi bilo prelahko vdreti vanj, za varnost skrbi Samsungova platforma Knox, ki omogoča zaščito strojno opreme, šifriranje podatkov in zaščito pred vdori.Samsung xcover pro obvlada tudi odklepanje s prepoznavanjem obraza, kar lahko pride prav med delom na terenu, čeprav je čitalnik prstnih odtisov zanesljivejša in varnejša izbira. Škoda je, ker je vdelan v ozko tipko, poravnano z ohišjem, tako da je treba za odklep dobro pociljati in hkrati pritisniti tipko.Baterija tudi ni od muh: s kapaciteto 4050 mAh bo brez težav zdržala ves dan, če pa je kriza, se jo da zamenjati, kar je že prava redkost pri sodobnih telefonih.