Ste uporabljali sporno olje? Preverite, kako nevarno je

Na seznamu spornega olja so:

BIO, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Klostertoplou, poreklo Grčija)

AVANTGARDE GEA, extra deviško oljčno olje (Tovarna olja Gea, d. d., proizvajalec poreklo Grčija)

ROCCHI CLASSICO, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Oleficio RMSPA Italija, poreklo EU)

MONINI CLASSICA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Minini Italija, poreklo EU)

DM BIO, bio extra deviško oljčno olje (proizvajalec DM-drogerie markt, Nemčija, poreklo Italija)

BORGES, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Borges branded foods Španija, poreklo EU)

COPPINI COLDORO, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Oleficio Coppini Italija, poreklo EU)

ZVEZDA GEA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Tovarna olja GEA, d. d., poreklo Španija)

PRIMADONNA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Sovena Espana, Španija, poreklo EU)

BIO TERRA DELYSSA, extra deviško oljčno olje (proizvajalec CHO Company Sfax-Tunisioa, poreklo Tunizija)

VINAKOPER, extra deviško oljčno olje (proizvajalec Vinakoper, d. o. o., Slovenija, poreklo Slovenija)

Obveščajo o nevarni hrani

LJUBLJANA – Slovenci smo ljubitelji oljčnega olja, zato je marsikoga neprijetno presenetila novica, da vse olivno olje na slovenskih prodajnih policah ni neoporečno . Iz prodaje so umaknili 11 različnih vrst spornega olja, saj je uprava za varno hrano (UVHVVR) v petih primerih ugotovila pretirano žarkost, v petih primerih okus po pregretju, v enem primeru pa celo plesnobo.UVHVVR je preizkušal ekstra deviška oljčna olja z vzorčenjem in analizami, izvedenimi v skladu z uredbo Evropske komisije o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter ustreznih analiznih metodah. Gre za analize v akreditiranih laboratorijih in predpisane analizne metode. Zastavljeno vprašanje UVHVVR je bilo, ali vrste ekstra deviškega oljčnega olja, ki so na trgu, res izpolnjujejo kakovostne parametre, zlasti senzorične lastnosti, ki so predpisane. »Torej ne gre za varnostne kriterije, ampak za kriterije kakovosti. Iz povedanega sledi, da tako oljčno olje ni škodljivo za zdravje,« pojasnjujejo pri upravi za varno hrano.Na podlagi neskladnega rezultata so nosilci dejavnosti lote oljčnega olja, za katero je bilo dokazano zavajajoče označevanje, že izločili iz prodaje. Nekateri proizvajalci so se odločili tudi za ponovitev senzoričnih analiz, a so te potrdile ugotovitve laboratorija UVHVVR.Pri UVHVVR poudarjajo, da so preverjali kakovost oljčnega olja, natančneje, ali je vsebina olja enaka, kot je označeno na embalaži.Nadzor nad kakovostjo oljčnega olja se izvaja vsako leto, vendar letni nadzor ne vključuje vseh, ki so v ponudbi, so še pojasnili. UVHVVR je vzorčenje izvedel novembra lani, decembra so prejeli izvide. »V skladu z zakonodajo se lahko lastniki vzorcev odločijo za ponovne senzorične analize v tujih laboratorijih, najmanj dveh. Ker se je večina odločila za zadnje, smo morali počakati na rezultate. Prejeli smo jih šele pred kratkim, rezultati pa so potrdili ugotovitve našega laboratorija. Sicer UVHVVR na svojih spletnih straneh obvešča javnost o nevarnih živilih in ne o živilih, pri katerih je ugotovljena slaba kakovost,« so odgovorili na naše vprašanje, zakaj o rezultatih niso obvestili širše javnosti že, ko so jih prejeli.