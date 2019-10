Ste na potovanju kupili ponaredek? To vas čaka ob vrnitvi domov

Pazljivo na internetu

LJUBLJANA – Ste bili na potovanju v tujini, domov pa se vračate bogatejši za različne izdelke, ki ste si jih privoščili med nakupovanjem? Se vračate v Slovenijo s kakšno torbico, čevlji, parfumi, za katere pa veste, da so ponaredki?Ena izmed prepovedi uvoza v Slovenijo so ponaredki. Carinski organi EU so lani prestregli ponarejeno in potencialno nevarno blago v vrednosti skoraj 740 milijonov evrov. Slovenski organi so leta 2018 obravnavali 436 primerov in zasegli 722.437 predmetov, medtem ko so leto poprej obravnavali 747 primerov in zasegli 197.011 predmetov. Vrednost tega blaga znašaveč milijonov evrov.Največkrat so ponarejeni izdelki modne industrije in tekstila, čedalje pogosteje pa tudi vsakodnevno potrošno blago, od baterij, polnilnikov, kozmetičnih izdelkov, izdelkov za osebno nego, elektronskih in gospodinjskih pripomočkov, igrač do hrane in pesticidov ter zdravil. Nizka cena, neobičajne poti blaga ali internetne strani z več blagovnimi znamkami so lahko znak, da blago ni originalno, pojasnjujejo pri Finančnem uradu RS (Furs).Če boste s ponaredkom iz dopusta prišli v Slovenijo, se vam ni treba bati, da vas bodo doma sankcionirali. Za ponaredke v osebni prtljagi potnika, ki jo nosi s seboj, ko prihaja iz tretjih držav, se ne izvedejo carinski ukrepi, če skupna vrednost ne presega zneska carinske oprostitve (300 evrov oziroma 430 evrov za potnike v zračnem ali pomorskem prometu oziroma 150 evrov za potnike, mlajše od 15 let), iz narave blaga pa izhaja, da gre res za blago, ki je namenjeno osebni uporabi/rabi potnika in ne kaže na komercialni značaj, pojasnjujejo pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).Drugače je s poštnimi pošiljkami, ki so lahko predmet carinskega nadzora ne glede na vrednost oziroma količino, zato svetujejo posebno previdnost pri nakupih prek spleta. Če carinik posumi, da gre za ponaredke, lahko blago začasno zadrži in uvede postopek za ugotovitev narave blaga. O tem je treba obvestiti deklaranta (domnevnega kršitelja) in imetnika pravic. Nadaljnji postopek je odvisen od deklaranta. Če se ta strinja s tem, da gre blago v uničenje (ker gre za ponaredke), se to uniči pod carinskim nadzorom na stroške imetnika pravice, sicer pa mora imetnik pravice pred sodiščem dokazati, da so bile njegove pravice kršene.Če gre pošiljka v uničenje, naročnik ni v prekršku, ostane pa brez blaga. Nosilec pravice bi lahko od njega zahteval povračilo stroškov uničenja izdelka.