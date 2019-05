Stari, kje je moj telefon?

Dovolj je trenutek nepozornosti, da ostanemo brez telefona. Ali ga pustimo na pultu v trgovini ali pa se kdo zaleti v nas in nam ga izmakne iz žepa ali torbice. In nato se začne drama. Mobilni telefon že dolgo ni več le telefon, ampak naš zvesti spremljevalec, s katerim delamo (in hranimo) fotografije, pregledujemo elektronsko pošto, nakupujemo, igramo igrice, spremljamo, kaj se dogaja po svetu in doma ter na družabnih omrežjih, in še marsikaj drugega. Zato je izguba telefona precej stresna zadeva. Na srečo nam oba glavna mobilna operacijska sistema nudita storitev, ki se ji reče poišči moj telefon (ali napravo) in s katero lahko lociramo izgubljeni telefon, ga zaklenemo ali ...