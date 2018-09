Še boljši, še lepši in še dražji

REUTERS Sveta trojica iphonov FOTO: Reuters

Silna notranjost

REUTERS Jeff Williams, operativni direktor Appla, je z navdušenjem predstavljal nove zdravstvene zmogljivosti pametne ure watch 4. FOTO: Reuters

Veliko in še večje

AP Phil Schiller, podpredsednik Applove uprave, odgovoren za globalni marketing, predstavlja ameriške cene novih in starih iphonov. V Evropi bodo seveda višje. FOTO: AP

Vrhunska kamera

Apple watch 4 je sposobna narediti elektrokardiogram.

Nove cene

milijarde tranzistorjev ima novi čip A12 bionic.

Huda ura

Kdo je bil prvi?

Applovci so se pohvalili, da je njihov A12 bionic prvi čip za pametne telefone, izdelan v najsodobnejši 7-nanometrski tehnologiji. Kaj ni Huawei že konec avgusta v Berlinu predstavil novi 7-nanometrski čip kirin 980? Hjah, kirin 980 bo v telefonu nastopil v prihajajočem Huaweijevem junaku mate 20 pro, ki ga bodo predstavili 16. oktobra, Applov novi iphone pa je že tu. No, pri nas bosta Xs in Xs max na prodaj 28. septembra, Xr pa menda proti koncu oktobra.

Leto je naokoli in Apple je na posebnem dogodku v Cupertinu predstavil nove telefone, imenovane iphone Xs, iphone Xs max in iphone Xr. Njihova imena naj bi se izgovarjala kot iphone ten s (deset es), ten s max (deset es maks) in ten r (deset er), a zelo verjetno jim bo marsikdo rekel kar ikses ali ikser. Novi iphone so applovci razglasili za najboljši iphone doslej, a to tako ali tako vedno pravijo.Kaj pa naj rečejo – da je bil prejšnji model boljši? Resnici na ljubo je nova serija iphonov (spet) odlična. Gre za neposredno nadaljevanje lanskega precej presenetljivega modela iphone X, ki je odpravil Applov klasični domači gumb in prinesel zmanjšane robove ter sloviti zavihek na zgornjem robu zaslona, ki so ga povzeli tako rekoč vsi. Z domačim gumbom je odšel tudi čitalnik prstnega odtisa, prišla pa je brezhibno delujoča prepoznava obraza (Face ID). Ker ni bilo več domačega gumba, se je spremenilo upravljanje telefona, in sicer s potezami, ki so bile precej intuitivne in preproste za zapomnitev.V novih iphonih tiktaka novi procesor A12 bionic z dvema hitrima jedroma in štirimi energetsko varčnimi jedri, dopolnjujeta pa ga še štirijedrni grafični čip in nevralna procesorska enota, ki bo skrbela za delovanje umetne inteligence. V primerjavi z lanskim procesorjem A11 ima novi bionic za 50 odstotkov hitrejše grafične zmogljivosti, za 15 odstotkov hitrejši in za 40 odstotkov varčnejši glavni jedri, varčna jedra pa porabijo do 50 odstotkov manj energije.Applovci so objavili tudi podatek, da je prejšnja dvojedrna nevralna enota zmogla obdelati 600 milijard operacij na sekundo, nova osemjedrna pa jih kar 5000 milijard. Navadnemu smrtniku te številke sicer ne pomenijo prav veliko, a dejstvo je, da se Applovi čipi že tradicionalno izjemno izkažejo na vseh zmogljivostnih testih, delovanje telefona z lastnim (in enotnim) operacijskim sistemom ios (verzija 12 je v času objave že na voljo) pa je bilo vedno super hitro in gladko.Novi telefoni so v bistvu nadgradnja iphona X, pri čemer ima Xs enako velik zaslon kot X (5,8 palca in 1125 x 2436 pik), Xs max pa je precej večji, saj njegov super retina (oled) zaslon s 1242 x 2688 pikami po diagonali meri kar 6,5 palca, in to pri super širokem razmerju razmerju stranic 19,5:9. Pri tem ni odveč pripomniti, da je maksiphone kljub tako velikemu zaslonu enako velik kot prejšnji iphone 8. Xr je po velikosti nekje vmes: njegov zaslon meri 6,1 palca, pri čemer gre za "navaden" lcd zaslon, a so ga pri Applu poimenovali liquid retina. Če prevedemo: čeprav ni amoled, je odličen. Razlika med Xs in Xr je tudi v ohišju; to je pri Xs in Xs max iz nerjavečega jekla, pri Xr pa iz aluminija.Xr je opremljen s 3 GB delovnega pomnilnika in 64, 128 ali 256 GB (nerazširljive) shrambe, modela Xs pa imata po 4 GB rama in 64, 256 ali 512 GB shrambe, prvič doslej so dodali možnost uporabe dveh sim kartic. A seveda po applovsko: poleg običajne sim kartice, ki se jo lahko zamenja, novi iphoni obvladajo tehnologijo esim kartice, ki je v bistvu čip, pritrjen na matično ploščo telefona. Težava je v tem, da slovenski operaterji mobilne telefonije esim kartice še ne podpirajo. Apple bo za kitajski trg izdal posebno serijo iphona Xs max, v katerega bo mogoče vtakniti dve sim kartici. To konkurenca omogoča že nekaj let.Applovci so na slovesni predstavitvi na veliko govorili tudi o nadmočni kameri novih iphonov, pri čemer ni bilo toliko poudarka na tehničnih specifikacijah, ki so ostale bolj ali manj takšne kot pri lanskem iphonu X, ampak bolj na procesorski obdelavi posnetkov, pri čemer ji na pomoč priskoči nevralna procesorska enota (oziroma umetna inteligenca). Modela Xs in Xs max imata dvooko glavno kamero z ločljivostjo 12 milijonov točk, dvakratni optični zoom in optični stabilizator slike, Xr pa ima enojno kamero.Prednja je pri vseh modelih enaka, in sicer ima sedem milijonov točk. Novi iphone obvlada vrsto nastavitev pri snemanju pa tudi naknadno obdelavo fotografij, a o tem kaj več, ko bodo na voljo testni primerki. Že zdaj pa si upamo trditi, da bodo iphoni v samem vrhu med fotofoni.Okrepili so tudi baterijo, čeprav nihče ni govoril o miliamperskih urah, ampak so dejali le, da Xs zdrži pol ure dlje kot iphone X, Xs max pa kar poldrugo uro dlje. A kakor vemo iz izkušenj, je pri iphonu po navadi dobro imeti polnilnik ali zunanjo baterijo pri roki ... Novi iphoni so vodoodporni, pri čemer je Xr ostal pri standardu IP67 (pol ure meter globoko), modela Xs pa sta dobila oznako IP 68 (pol ure dva metra globoko).Vsi trije obvladajo brezžično in hitro polnjenje, škoda pa je, da v škatli še vedno ni hitrega polnilnika. Priključek je ostal isti (lightning), poslovil pa se je adapterček za navadne slušalke, dokupiti ga je treba za desetaka. Novi iphoni so še dražji: cene pri nas še niso znane, na Applovi nemški strani je navedeno, da je treba za iphone Xr odšteti od 850 do 1020 evrov, za Xs od 1150 do 1550 evrov, za Xs max pa od 1250 do 1650 evrov.Veliko pozornosti so namenili novi pametni uri apple watch 4, ki ima močnejšo baterijo, večji zaslon, glasnejši zvočnik, hitrejši čip in boljše senzorje za srčni utrip, tako da je sposobna izdelati pravi pravcati elektrokardiogram, pri čemer je Apple pri razvoju sodeloval z ameriškimi kardiologi. Ura je dobila celo certifikat ameriške zvezne agencije za hrano in zdravila FDA, da je sposobna zaznati atrijsko fibrilacijo, se pravi hiter in nereden srčni ritem, ki povečuje nevarnost nastajanja strdkov v žilah in posledično kapi. To seveda ne pomeni, da bo urica lahko nadomestila kardiologa in pravi EKG.Omenili so še eno zanimivost: s pomočjo pospeškometra in žiroskopa dojame, kdaj je uporabnik padel, in če se določeni čas ne premakne, lahko opravi klic v sili oziroma pošlje sporočilo njegovim najbližjim.