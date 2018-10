Z leve so Primož Zupan, Igor Stebernak, Luka Gabrovšek FOTO: Press

LJUBLJANA – »Naše predstave so mobilne denarnice do sedaj umeščale kot konkurenčne rešitve gotovini, bančnim karticam ter (elektronskim in mobilnim) bankam. Danes želimo predstaviti primer povezave med seboj na prvi pogled konkurenčnih rešitev v novo storitev za uporabnike. Zakaj? Ker si potrošniki želijo plačevanje čim bolj poenostaviti, a obenem ohraniti nadzor nad svojimi financami. Tako smo skupaj z Mastercard Slovenija trgu predstavili debetno kartico mBills Mastercard,« je javnosti na novinarski konferenci sporočil direktor podjetja mBills. S tem so razširili možnost plačevanja z na skoraj 44 milijonov prodajnih mest po vsem svetu. »Naročilo in plačevanje s kartico je za mBills uporabnike brezplačno,« še dodajajo.V mBills pa se pohvalijo tudi, da so postali prvo slovensko podjetje, ki je lansiralo debetno kartico Mastercard.