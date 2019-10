CELJE – Ob 15.04 je bila zaradi nepredvidenega nujnega popravila na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode pri porabnikih na območju Celja, natančneje Šmarjete, Tumove ulice, Ilirske ulice, dela Mariborske ceste in Zgornje Hudinje. Pristojne službe bodo okvaro odpravile predvidoma do 19. ure, so sporočili na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.