Kranjski burgerji med najboljšimi v Evropi

Aprila bodo minila štiri leta, odkar sta Žiga Antolin in Klemen Bassanese premierno predstavila Projekt Burger. Tedaj je val burgermanije že dodobra zajel Slovenijo, onadva pa sta ugotovila, da ne moreta nikjer na Gorenjskem naročiti tistega pravega, narejenega po svojem okusu. Zato sta zavihala rokave in ga sestavila sama. Kako dobro sta to storila, ne dokazujejo samo številni zvesti