LJUBLJANA – Dobavitelj Tip Trade je Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvestil o odpoklicu Sotelli testenin školjk v 400-gramskem pakiranju poljskega proizvajalca Pol-Foods, ker so v živilu prisotne jajčne beljakovine, ki niso navedene na deklaraciji.



Serijska oznaka izdelka je 5904730161176, rok uporabe pa najmanj do 1. maja 2020.



Potrošniki, ki so preobčutljivi za jajčne beljakovine, naj izdelek vrnejo na prodajno mesto, so sporočili iz uprave.