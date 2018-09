Pozor, ta izdelek lahko povzorči slab vid in utrujenost

Podjetje izdelek umaknilo s polic. FOTO: Dm

LJUBLJANA – Podjetje dm drogerie markt je iz prodaje odpoklicalo in preventivno umaknilo zalogo dmBio müslijev Paleo v 500 gramskem pakiranju. Umik omenjenega izdelka izvajajo, saj v njem ni mogoče izključiti prisotnosti tropan alkaloidov, ki lahko povzročijo med drugim težave z vidom in utrujenost. Številka umaknjenega izdelka z rokom uporabe do 30. maja 2019 je 401035532239.Kot so sporočili iz podjetja, omenjene izdelke preventivno umikajo po interni kontroli in obvestilu s strani proizvajalca, da v njih ni mogoče izključiti prisotnosti tropan alkaloidov. To so naravne rastlinske snovi, ki se pojavljajo predvsem v plevelu. Ker pri ekološki pridelavi ne uporabljajo herbicidov, plevela na žitnih poljih ni mogoče povsem izključiti, so še pojasnili.Tropan alkaloidi pa lahko povzročijo prehodne zdravstvene težave, kot so na primer težave z vidom, razširjene zenice, suha usta in utrujenost.Podjetje kupce izdelka prosi, da ga vrnejo v eno izmed dm prodajaln v Sloveniji, kjer jim bodo kupnino povrnili, so še sporočili iz podjetja.