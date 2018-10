Pozor, napovedali spremembe ob nakupu vozil

DDV je treba plačati v Sloveniji

Preverjanje informacij lahko podaljša postopek registracije. FOTO: Boštjan Okorn

Dolgotrajni postopki

LJUBLJANA – Finančna uprava (Furs) je napovedala poostritev nadzora nad (ne)plačevanjem davka pri prodaji oziroma nakupu vozil.»Da bi omogočili odmero davka na motorna vozila (DMV) in hkrati omogočili učinkovit nadzor nad morebitnimi utajami davka na dodano vrednost (DDV), bomo v primerih, ko se bo na podlagi predložene dokumentacije pojavil sum glede pravilne izpolnitve DDV-obveznosti, pred odmero DMV zahtevali zavarovanje izpolnitve DDV-obveznosti iz naslova pridobitve rabljenega vozila,« so sporočili s Fursa. »Ob predložitvi zavarovanja (gotovinski polog) bo DMV odmerjen, s tem pa bo omogočena registracija vozila, kljub temu da bodo vzporedno še tekli postopki preverjanja morebitne utaje,« so zapisali.Kadar na podlagi predložene dokumentacije ne bo suma na nepravilnosti glede izpolnitve obveznosti DDV, se bo odmera DMV izvedla hitro in brez zahteve za zavarovanje izpolnitve obveznosti DDV, so pojasnili.Za ta ukrep so se odločili, ker v postopkih odmere DMV ugotavljajo vedno več nepravilnosti in utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Če je kupec fizična oseba, se od pridobitve rabljenega vozila DDV praviloma obračuna v državi članici EU prodajalca. Kadar rabljeno vozilo iz druge države članice EU pridobi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, in je prodajalec uporabil oprostitev plačila DDV, nastane od pridobitve vozila obveznost obračuna DDV v Sloveniji, pojasnjujejo.Ugotavljajo čedalje večje število primerov, v katerih se želijo preprodajalci ob dejanski nadaljnji prodaji vozila fizični osebi z uporabo različnih shem, pogosto tudi ob pomoči ponarejene dokumentacije in slamnatih prodajalcev, izogniti plačilu DDV v Sloveniji. S takim poslovanjem na račun neplačanega DDV lahko dosežejo nižje prodajne vrednosti rabljenih vozil, s tem pa pridobijo nepošteno konkurenčno prednost v primerjavi z davčnimi zavezanci, ki poslujejo zakonito, so pri Fursu opisali vse bolj pogosto prakso.Z namenom preprečiti take zlorabe bo Furs poostril nadzor v okviru postopkov odmere DMV. »Postopki učinkovitega nadzora so lahko dolgotrajni, saj pogosto pravilnosti obdavčitve izvedenih transakcij ni mogoče preveriti brez mednarodne izmenjave podatkov. To pa lahko zelo podaljša postopek odmere DMV. Če ta ni plačan, pa ni mogoče registrirati iz tujine pridobljenega vozila,« še dodajajo.