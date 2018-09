Pozor! Imate doma tega medvedka? 

Igrače so bile analizirane v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (Oddelek za okolje in zdravje Maribor), in sicer na mehanske in kemijske lastnosti, vnetljivost ter ustreznost označevanja.

LJUBLJANA – Plišasti medvedek s fotografije ni skladen z uredbo o varnosti igrač, distributer pa je že izvedel umik on odpoklic. Zdravstveni inšpektorat RS na spletni strani poroča, da so opravljene analize plišastega medvedka v okviru rednega inšpekcijskega nadzora pokazale, da vzorec ni prestal preizkusov: »Po nateznem preskusu pride do ločitve majhnih delcev (oči, nosu, prisesalne kapice), ki lahko povzročijo zadušitev. Neskladnosti so še nepravilna oznaka CE, na izdelku ni navedenega proizvajalca in nepravilno je naveden piktogram glede starosti.«Potrošnikom, ki so omenjene izdelke kupili, zdravstveni inšpektorat svetuje, naj jih ne uporabljajo in jih vrnejo prodajalcu.