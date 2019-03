Opozorilo o vdoru v zasebne računalnike: nemudoma ukrepajte

Spletni velikan Google opozarja svoje uporabnike na morebiten hekerski napad in poziva, da nemudoma nagradite Google Chrome, sicer bo vaš računalnik v nevarnosti.



Po poročanju The Suna obstaja veliko varnostno tveganje, t. i. dan nič. Šlo naj bi za bug, ki lahko ogrozi računalniški sistem in njegovo varnost. Zakaj »dan nič«? Zato ker naj bi spletni kriminalci našli pot ter način, da posežejo v programsko opremo, še preden Googlovi strokovnjaki zvedo za to in ukrepajo. Kot še pišejo, panika ni potrebna, uporabniki morajo zgolj nadgraditi Google Chrome.