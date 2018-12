Ogorčena bralka: bo banka po novem letu podražila svoje storitve?

Osnovni paket bo znašal slabih 5 evrov na mesec

Osnovni račun ostaja del redne ponudbe.

LJUBLJANA – Na naše uredništvo se je obrnila jezna bralka, ki je sporočila, da naj bi banka NLB s 1. januarjem 2019 prav vse osebne račune preoblikovala v paketne osebne račune in tako podražila stroške mesečnega vodenja. »Če se ne motim, bo mesečni strošek najcenejšega osnovnega računa z 2,60 € narasel na 4,99. Kar je precejšen strošek, saj ima marsikateri komitent minimalno plačo, marsikateri zgaran upokojenec mizerno pokojnino, marsikateri brezposelni pa prešteva zadnje cente, da preživi mesec,« pravi bralka.Informacijo smo preverili pri NLB. Kot so pojasnili, je banka s februarjem 2018 ukinila ponudbo nekaterih samostojnih osebnih računov in začela s paketno ponudbo. Paketi namreč sledijo novim trendom, ki prihajajo v bančništvo, saj so vanje zajete storitve, s katerimi stranke lahko hitro, enostavno in predvsem varno upravljajo s svojimi financami, kjerkoli in kadarkoli želijo.Paketi tako predstavljajo enkraten znesek/strošek (saj je cena vezana na paket in ne na posamezne produkte oz. storitve), zagotavljajo pa boljši pregled nad stroški poslovanja z banko. »Predvsem slednje je glavni razlog, da se vse več naših strank odloča za enega izmed štirih paketov: Osnovni (4,99 EUR/mesec), Aktivni (za 9,40 EUR/mesec), Mladostni (3,99 EUR/mesec) in Premium (13,30 EUR/mesec). Ob tem obstoječim strankam (do konca leta 2018) ponujamo popust 10 % na mesečno nadomestilo za prvi dve leti od sklenitve. Mladim ne glede na status (zaposlen, študent …) nudimo paket Mladostni po polovični ceni vse do dopolnjenega 27. leta, upokojenci pa lahko 20 % popusta izkoristijo pri katerem koli paketu,« pojasnjujejo v banki.So pa v banki poudarili, da je osnovni račun še vedno del redne ponudbe, ki ga niso umaknili, prav tako pa bo omenjeni samostojni (osnovni) strankam na voljo tudi v letu 2019. Bo pa NLB postopoma prenehal vzdrževati stare osebne račune, ki niso več v ponudbi.