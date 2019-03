Odpoklic zelenjave: raje je ne jejte, lahko bi halucinirali

Objavljen je odpoklic zamrznjenega fižola iz trgovin E. Leclerc. FOTO: ZPS

LJUBLJANA – Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na živilo, ki ni primerno za uživanje in so ga odpoklicali s trgovskih polic. Gre za zamrznjen stročji fižol Notre jardin, ki ga je mogoče kupiti v trgovini E. Leclerc.Fižol je pakiran v enokilogramski embalaži. Kot so zapisali, je stročji fižol francoskega porekla morda okužen z rastlino datura (navadni kristavec).Datura (navadni kristavec) je zelena rastlina, ki ima naravno zelo visoko vsebnost tropanskih alkaloidov (atropin in skopolamin). Ta dva alkaloida sta strupena in vplivata na centralni živčni sistem (razdraženost, halucinacije, izguba orientacije), vid in srce (motnje srčnega ritma). Učinki rastline, ki jih lahko občutite, so: suha usta, povečane zenice, težave z vidom, motnje srčnega ritma, nemir, zmedenost, izguba prostorske in časovne orientacije, prividi, nerazumljiv govor.Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da je zaradi dolgega roka uporabe mogoče, da imajo potrošniki to živilo še doma. V tem primeru ga zavrzite ali vrnite v trgovino, kjer ste ga kupili. Upravičeni ste do povrnitve kupnine.