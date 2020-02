Obvestilo o odpoklicu izdelka iz prodaje

Mercator je 18. 2. 2020 zaradi neskladnosti iz prodaje umaknil izdelek Kosmiči Bio Zone, sadni 500 g, z rokom uporabnosti 24.8.2020, EAN koda 3838900948491.

Kupce, ki so izdelke tega lota kupili prosimo, da jih vrnejo v prodajalne, kjer so jih kupili. Povrnili jim bodo kupnino ali izdali dobropis.



Mercator v stalni skrbi za svoje kupce izvaja reden nadzor varnosti in kakovosti živil in pri najmanjšem sumu, da izdelek ni ustrezen, izvaja vse ukrepe za zaščito potrošnikov in zagotavljanje varne hrane.