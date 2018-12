Obrazna refleksoterapija v Sloveniji

Obrazna refleksoterapija Sorensensistem je plod 40-letnega raziskovalnega in terapevtskega dela Lone Sorensen, mednarodno priznane terapevtke in predavateljice, ustanoviteljice Mednarodnega inštituta refleksne terapije v Barceloni, ki je največja šola refleksoterapije na svetu.



Znana je po izrednih uspehih pri lajšanju številnih bolezenskih stanj, še posebno posledic nevrodegenerativnih motenj. Pomagala je tudi sinu z epileptičnimi napadi in sebi pozdravila raka dojke. Njena metoda je edinstvena kombinacija tradicionalne kitajske medicine, akupunkture, tradicionalnih terapevtskih znanj o obraznih conah iz Andov in Vietnama ter spoznanj sodobne nevrološke znanosti.



Izdelane ima programe zdravljenja za različne bolezni, tudi raka, krepitev telesa po kemoterapiji, stres, demenco. Na pobudo hčera je ustvarila metodo japonski cosmo lifting, ki ima estetski učinek.

Obvladovanje sodobnih težav

Svetovno uveljavljena slovenska terapevtka Nataše Kos Križmančič, tesna sodelavka Lone Sorensen, in njene licenčne Šole obrazne refleksoterapije Sorensensistem, je med drugim pred leti z družbeno odgovorim projektom Obrazna refleksna terapija Sorensensistem v šoli pomagala številnim otrokom pri težavah z učenjem.



»Pri otrocih so reakcije na terapije zelo hitre, saj se jim hitreje obnavlja živčni sistem in se vzpostavljajo nove nevronske možganske povezave,« je Nataša Križmančič povedala v intervjuju za revijo Suzy. »Z nežno terapijo, ki z dotikom vpliva na delovanje možganov, lahko pomagamo tudi dislektikom in otrokom s težavami s koncentracijo in vedenjem.«



Terapija pomaga pri težavah s ščitnico, jajčniki, hipofizo, možganskih disfunkcijah, težavah z govorom, spominom, gibanjem, kroničnih boleznih, pri katerih z ustaljenimi načini zdravljenja ni preboja, degenerativnih boleznih, demenci, alzheimerjevi, parkinsonovi bolezni, multipli sklerozi … »Za lažji spekter težav delamo samo na obrazu, za resnejše nevrološko pogojene težave pa je primerna prirejena metoda, temprana refleksoterapija – posebna kombinacija dela na stopalih, obrazu in dlaneh.



Pomaga ljudem po možganski kapi, otrokom z motnjami v razvoju, rojenim z različnimi sindromi. Njihove kromosomske slike sicer ne moremo spreminjati, lahko pa bistveno vplivamo na vse simptome bolezni in kakovost življenja,« dodaja.