Mamica opozarja: Ne obuvajte otrokom čevljev v trgovini

Pretresena mamica štiriletne deklice je spregovorila o boju za življenje otroka, potem ko je ta dobil okužbo stopala. Sienna Rasul je hudo zbolela dan po tem, ko je v trgovini bosa pomerjala čevlje različnih številk.



Kot piše The Sun, so zdravniki postavili diagnozo: sepsa oziroma zastrupitev krvi, za katero verjamejo, da jo je dobila iz bakterije oziroma glive v čevljih.



Bakterija prodre v telo prek odprte ranice in posledice so lahko smrtonosne. Zdravniki predvidevajo, da je imela Sienna majhno ureznino na nogici ali posledice pika, kar je omogočilo bakteriji prosto pot. Deklico je mati Jodie Thomas (26) odpeljala v bolnišnico, potem ko je dan po obisku trgovine otrok jokal v krčih. Zdravnik je k sreči hitro odkril znak okužbe, ki se je v enem dnevu iz stopala razširila na vso nogo, dekletu pa je močno narasla temperatura. Z mamico sta v bolnišnici ostali pet dni.



Jodie se je odločila javno spregovoriti in poziva starše, naj otrokom pri pomerjanju obutve obujejo nogavice.