Koliko bi družino stal dopust na slovenski obali

10.500 evrov bi štiričlanska družina odštela za najdražjo trenutno ponujeno namestitev. To je v Hotelu Kempinski Palace Portorož.

Za koliko bi dopust na slovenski obali olajšal družinski proračun? FOTO: A. L.

– Najcenejši dopust v nastanitvi Mint stane 1030 evrov

(ocena 7,6 na lestvici do 10).

– Najcenejši dopust vas bo stal 1.030 evrov, in sicer v stanovanju na naslovu Cesta na Markovec 1d. Stanovanje nosi zgolj opis Feel the beautifull colors of Koper (gostje so ga ocenili s 7,6 na lestvici do 10).

1.030 evrov stane najcenejša 14-dnevna namestitev za štiričlansko družino.

Nova koronavirusna bolezen je svet postavila na glavo. Če nam je bil do izbruha smrtno nevarnega virusa drugi konec sveta dostopen z letalom relativno hitro, imamo danes težave že z obiskom sosednjih držav. V strahu pred novimi okužbami so se številne države zatekle k zapiranju svojih meja, vstop pa dovoljujejo pod strogim režimom, včasih tudi le s predhodno dobo v celo 14-dnevni karanteni. Koliko časa bodo take razmere veljale, ne ve nihče. Dejstvo je, da se utegne z rahljanjem ukrepov zgoditi, da se virus ponovno razpase, zaradi česar bi bilo potrebno ponovno sprejemati neljube ukrepe. Ne glede na to so številni optimisti in verjamejo, da bomo slej kot prej zapeljali v stare tirnice.Mnogi tako že zrejo v poletje in razmišljajo, kaj bodo takrat počeli, predvsem pa – kje bodo. Preživeti poletje v domači Sloveniji, kjer smo bili relativno uspešni v boju proti koronavirusu (če sodimo po mnogih drugih državah), se zdi še kako smiselno, tako s stališča zdravja kot urejanja morebitnih zapletov v primeru novega vala koronavirusne bolezni 19 (odpovedi letovanj). Preverili smo, kakšne so možnosti za počitnikovanje na 43 kilometrih obale v Sloveniji, predvsem pa, koliko bi namestitev stala. Za primer smo vzeli štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma (12 let), ki si želi za 14 dni na morje.Cene smo preverili na priljubljenem portalu Booking.com (ponudba je veljala v trenutku nastajanja tega članka, to je 15. aprila 2020), in sicer za dva termina: druga polovica julija (13.–27.) in prva polovica avgusta (3.–17.) za Ankaran, Izola, Koper, Portorož in Strunjan. Skupaj je za omenjene kraje v prvem terminu na voljo natanko 200 nastanitev, v drugem terminu pa nekaj manj – 169 (če ste pripravljeni med dopustom zamenjati lokacijo, si boste nekoliko povečali število možnosti). V povprečju je najem cenejši v juliju, a je kljub temu najcenejša v obeh terminih namestitev v Kopru. Štiričlanska družina bi za 14-dnevni dopust tam morala iz žepa potegniti 1.030 evrov. Na drugem mestu je Izola, kjer je mogoče tako julija kot avgusta dopustovati za dobrih 60 evrov več.A zelo pogosto zgolj nizka cena ni dovolj. Mnogi popotniki tako spremljajo tudi komentarje in ocene nastanitev (obe najcenejši sta na lestvici do 10 ocenjeni s 7,6, kar je dobro). Tudi mi smo pregledali ocene ponudbe in se odločili izbrskati, koliko stane najcenejša namestitev, ki so jo obiskovalci ocenili s povprečno oceno vsaj devet. Koprski Apartma Aria, ki je na voljo v avgustovskem terminu, so ocenili v povprečju z 9,7, za 14 dni bivanja v njem pa je treba odšteti 1.079 evrov. V julijskem terminu je najcenejši apartma z oceno vsaj devet v Kopru – stanovanje Žusterna ima povprečno oceno desetinko manj od koprske Arie (9,6), najem pa vas bo olajšal za 1.392 evrov.Ko pridemo do najdražjih, pravijo, da je meja le nebo. No, ponudba na omenjenem portalu je vsekakor omejena. Najdražji 14-dnevni dopust bi družina preživela v Portorožu, v Hotelu Kempinski. Če bi se odločili za to možnost, bi bila družinska mošnja 10.500 evrov bolj prazna.Ko boste preračunavali, ne pozabite določiti proračuna, torej, koliko smete vsak dan dopusta zapraviti. Pot pa tokrat lahko zanemarite, saj vinjeto verjetno že imate, z najbolj oddaljenega konca Slovenije do Obale in nazaj pa bo rezervoar goriva verjetno dovolj.Podrobnejše podatke najdete spodaj.– Na voljo devet nastanitev.– Najcenejši dopust vas bo olajšal za 1.436 evrov v Apartment Mayda Ankaran – ocenjeni so z 8,1 na lestvici do 10, kjer je 10 najvišja ocena.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 2.117 evrov, Garden View Apartments, ocena 9,7.– najdražja ponudba: 4.900 evrov, Rezidenca Ortus, zajtrk vključen (ocena 9,0).– Izbirate lahko še med 15 nastanitvami.– Najceneje boste dopustovali v Apartment Mayda Ankaran, 1.436 evrov – ocenjen z 8,1.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 1.526 evrov, House Barizoni, ocena 9,6.– Najdražja ponudba: 6.440 evrov, Vila Petra, ocen še nima.– Na voljo je 43 nastanitev, največ v razredih od 100 do 150 evrov (17) in od 150 do 200 evrov (18).– Najmanj boste z vašega računa plačali za dopust v Rooms and apartment Ana – 1.091 evrov, ocenjeni so s 7,4.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 1.674 evrov, Apartman Cedra, ocena 9,6.– Najdražja ponudba: 5.510 evrov, Hotel Cliff Belvedere, zajtrk vključen (ocena 9,3).– Prostih je še 39 nastanitev; največ v razredih od 100 do 150 evrov in od 150 do 200 evrov.– Najmanj bo štiričlansko družino stalo letovanje v Rooms and apartment Ana – 1.091 evrov, ocenjeni so s 7,4.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 1.316 evrov, Apartment Dezo Istria, ocena 9,2.– Najdražja ponudba: 5.943 evrov, Hotel Cliff Belvedere, zajtrk vključen (ocena 9,3);.– Na voljo 61 nastanitev, največ, to je več kot polovica, v razredu 100 do 150 evrov na noč.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 1.392 evrov, Stanovanje Žusterna (ocena 9,6).– Najdražja ponudba: Apartments Villa Koper, 8.739 evrov (ocene še nima).– Na voljo 37 nastanitev, največ v razredu od 100 do 150 evrov na noč (okoli 45 odstotkov).– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 1.079 evrov, Apartma Aria, ocena 9,7.– Najdražja ponudba: Apartments Villa Koper, 8.739 evrov (ocene še nima).– V ponudbi je 80 nastanitev, skoraj polovica v razredu 200 evrov ali več na noč.– Najcenejša ponudba bo družino stala 1.190 evrov (ocena nastanitve je 7,0 na lestvici do 10), gre za Sobe Vrabec.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 1.510 evrov, Apartments SeaView (ocena 9,2).– Najdražja ponudba: Hotel Kempinski Palace Portorož (9,2), za nastanitev boste odšteli 10.500 evrov, vključuje pa tudi zajtrk.– Na voljo je 69 nastanitev, skoraj polovica v razredu 200 evrov ali več na noč.– Razreda do 100 evrov na noč sploh ni.– Najcenejša ponudba bo družino stala 1.560 evrov – gre za nastanitev Solmar, ki je hkrati tudi najcenejša nastanitev z oceno 9 ali več, saj so jo uporabniki ocenili s kar 9,7 v povprečju.– Najdražja ponudba: Hotel Kempinski Palace Portorož (9,2), 14 dni pri njih vas bo stalo 9.932 evrov, cena vključuje tudi zajtrk.– Na voljo sedem namestitev.– Najcenejša namestitev: 2.722 evrov, Bioenergy Resort Salinera Apartments, obiskovalci so ga ocenili s 7,4 na lestvici do 10.– Najcenejša ponudba, ki ima oceno 9 ali več: 3.870 evrov, Apartments Laguna – Terme Krka, ocena 9,2.– Najdražja namestitev: 5.772 evrov, Hotel Svoboda – Terme Krka, zajtrk vključen.– Na voljo je devet namestitev.– Najcenejša namestitev: 1.980 evrov, stanovanje Renzzo s pogledom na morje, ki je ocenjeno z 9,9 na lestvici do 10.– Najdražja namestitev: 6.188 evrov, Hotel Svoboda – Terme Krka (ocena 8,3), vključen tudi zajtrk.