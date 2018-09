Kje tankati, da privarčujete desetino

Gorivo. FOTO: AMZS

LJUBLJANA – Če boste rezervoar vašega vozila polnili danes, vas bo to stalo več, kot bi vas, če bi to storili včeraj. Od polnoči veljajo namreč nove cene goriva, ki jih še regulira država, in sicer je 95-oktanski bencin dražji za 2,1 centa, dizel pa 0,7 centa po litru.Preverili smo, kakšne so cene pri sosedih, in ugotovili, da sta v primerjavi s Slovenijo cenejši Avstrija in Madžarska. Pri vsakem iztočenem litru bencina voznik na Madžarskem privarčuje 10 centov (pri dizlu 3,4 centra), pri severnih sosedih 95-oktanski bencin stane 4,4 centa manj, dizel pa 6,4 centa manj.Hrvaška in Italija sta glede na slovenske cene goriva dražji. V Italiji boste za liter goriva odšteli tudi 28,7 centa več kot v Sloveniji.