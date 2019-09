Kako najceneje v Pariz na ogled tekme leta

Z avtobusom na pot

Z letalom občutno dražje

Navijači bodo množično potovali v Pariz. FOTO: Uroš Hočevar

Najhitreje boste v Parizu z letalom, je pa to tudi najdražja opcija.

Kako najceneje na tekmo leta? FOTO: Uroš Hočevar



Cene vstopnic



Za ogled finalne tekme boste odšteli od 57 do 150 evrov. Odvisno od kategorije vstopnice. Turistične agencije po večini ponujajo vstopnice 3. in 4. kategorije.

Sami na pot

LJUBLJANA, PARIZ – Navijaška evforija je na vrhuncu. Slovenski odbojkarji so v nabito polnih Stožicah premagali svetovne prvake Poljake in dokazali, da sodijo v sam vrh tega športa. Sedaj se navijaška karavana iz Ljubljane seli v Pariz. Za vas smo preverili cene in načine potovanja na športni dogodek leta.V Pariz se lahko odpravite na več načinov. Agencije že ponujajo pakete, ki zajemajo prevoz, spanje in ogled tekem. Če se odločite za pot z navijaškim avtobusom, je celotni paket pri turistični agenciji Kompas od 185 evrov naprej. Nekoliko dražje bo potovanje s turistično agencijo Palma, za njen paket boste odšteli od 260 evrov, vendar zajema tudi ogled sobotnega boja za bron. V ceno je torej vključen ogled obeh tekem (sobotne in nedeljske), spanje v hotelu z dvema ali tremi zvezdicami z zajtrkom in prevoz z avtobusom.V Pariz se lahko odpravite tudi z letalom, ki bo vzletelo z Brnika. Pri Kompasu vas bo tovrstno potovanje stalo slabih 600 evrov, zajema pa povratni let v Pariz, brez vštete cene vstopnic. Potovanje boste opravili v enem dnevu. Pri Palmi vam ponujajo tudi večdnevno bivanje (tri dni), cena pa se začne pri 724 evrih. Lahko pa se odločite za kombinirano varianto in v Pariz potujete z letalom, vrnete pa se z avtobusom. V tem primeru bo tridnevni izlet pri Palmi stal najmanj 484 evrov.Iz Benetk lahko v Pariz v lastni režiji letite za 226 evrov, še ugodnejši pa je polet iz Budimpešte (od 138 evrov naprej).Pot v Pariz ponujajo tudi Slovenske železnice. Iz Ljubljane vlak proti Parizu odpelje ob 9.22 (prestop v Stuttgartu ob 18.54), prihod v Pariz pa ob 22.05. Najnižja cena je 185 evrov.Iz Ljubljane se lahko v Pariz zapeljete tudi z nočnim vlakom, ki iz Ljubljane odpelje ob 23.55 (prestop v Münchnu ob 6.46), prihod v Pariz ob 12.33. Najnižja cena je 176 evrov. Toda v omenjenih primerih gre samo za pot do Pariza, brez vstopnic in prenočitev. Za to morate poskrbeti sami.Prek spletne aplikacije Viamichelin smo preverili, kako dolga je pot do Pariza, če se odpravite z osebnim avtomobilom. Slabih 13 ur dolga vožnja brez postanka bi vas stala okoli 500 evrov v obe smeri (odvisno od porabe vašega jeklenega konjička). Cene vstopnic za navijače se sicer gibljejo od 57 do 150 evrov.