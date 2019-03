FOTO: Vrnite fižol, ogrožen je vaš centralni živčni sistem

Hipermarket E.Leclerc Maribor je iz prodaje odpoklical zelo drobni zamrznjeni stročji fižol v kilogramskem pakiranju (Marque repere Notre jardin haricots verts tres fins) francoskega dobavitelja Scamark zaradi morebitne prisotnosti rastline datura (navadni kristavec) v izdelku.Datura (navadni kristavec) je zelena rastlina, ki ima naravno zelo visoko vsebnost tropanskih alkaloidov (atropin in skopolamin). Ta dva alkaloida sta strupena in vplivata na centralni živčni sistem (razdraženost, halucinacije, izguba orientacije), vid in srce (motnje srčnega ritma). Rastlina je lahko okužila nekatere pridelke in je lahko vzrok akutnih zastrupitev. Sadež in semena (bela ali črna, odvisno od zrelosti rastline) dature so enostavno prepoznavna, kot je vidno na priloženi fotografiji. V primeru zaužitja se je treba posvetovati z zdravnikom. Učinki rastline, ki se jih lahko občuti, so suha usta, povečane zenice, težave z vidom, motnje srčnega ritma, nemir, zmedenost, izguba prostorske in časovne orientacije, prividi, nerazumljiv govor.Omenjeno živilo je bilo prodajano samo v hipermarketu E.Leclerc Maribor. EAN-koda živila je 3564700005668 03, lot in rok uporabe pa 8352M - 12/2020. Hipermarket kupce prosi, da živila iz previdnostnih razlogov ne uživajo, temveč ga vrnejo nazaj v trgovino. Za vsa dodatna vprašanja so strankam na voljo tudi na telefonski številki 02 450 0500.