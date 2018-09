FOTO: Ste prepričani, da niste žrtev nategunov?

Kdo plača stroške uničenja? Na Furus poudarjajo, da tisti, ki naroča izdelek, ni v prekršku, ostane pa brez izdelka, ki ga je plačal. V najslabšem primeru bi verjetno lahko od njega nosilec pravice zahteval povračilo stroškov uničenja izdelka.

Kako vemo, da gre za ponaredek?

LJUBLJANA – Kupujete stvari prek spleta? Mnogi to počnemo, velikokrat pa nas pritegnejo nižje cene. Pa se kdaj vprašate, ali ste sploh dobili, kar mislite, da ste kupili?Na sejmu Agra v Gornji Radgoni (sodelovali bodo tudi na sejmu MOS v Celju) je Finančna uprava RS (Furs) pred kratkim predstavljala izdelke ponaredke, ki so jih zasegli njihovi cariniki. V vitrini je bilo tako mogoče najti ponarejeno obutev (znamke Nike, famozne Uggice), sekljalnik, očala znanega proizvajalca, ure (adidas, rolex in podobno), torbici (chanel, adidas) in celo Akropovičev izpuh.Na Fursu pravijo, da odkrito ponarejeno blago zadržijo, pozneje pa se odvzame in uniči: »Če gre pošiljka v uničenje, naročnik blaga ostane brez blaga.«Pojasnjujejo še, da se blago uniči:– kadar je ugotovljeno, da so bile pravice intelektualne lastnine kršene (na sodišču) ali– če se stranki (nosilec blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine in uvoznik oziroma prejemnik blaga) o uničenju blaga sporazumeta.Uničenje blaga v Sloveniji organizira in plača nosilec pravice (npr. nosilec blagovne znamke) oziroma oseba, ki ji je tako naloženo s sodbo, Furs pa izvaja nad uničenjem blaga carinski nadzor.Če nismo strokovnjaki, pri samem izdelku včasih težko. Vsekakor pa, da nekaj zelo smrdi, lahko nakazuje blazno nizka cena. Če nek izdelek pri nas stane 100 evrov, prek spleta pa desetino te cene, potem naj vam svetijo rdeči opozorilni znaki. Potrebno je paziti, na kakšnih spletnih straneh naročate, preverite jih v različnih iskalnikih, preglejte komentarje. Nenazadnje, če naročate kreme, ure, oblačila in obutev (ali celo tablete!), se morate zavedati, da je vse prej našteto v nesporednem stiku z vašo kožo in da razne snovi (lahko) prehajajo v organizem. Sledijo lahko tudi zdravstvne težave, pri elektronskih napravah pa je vprašanje zanesljivosti in varnosti (so bile ustrezno testirane in ali so sploh varne za uporabo?).Vsekakor pamet v glavo.