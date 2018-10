Druga kitajska invazija

Xiaomi mi mix 2S in mi 8 sledita modnim trendom, amoled zaslon izstopa že na prvi pogled. FOTO: Staš Ivanc

Mega startup

Xiaomi se izgovori šaomí, z naglasom na zadnjem zlogu, drugače pa pomeni »mali riž« oziroma proso – reference na ameriški Apple (jabolko) niso naključne. Ustanovitelj in šef Xiaomija Lei Jun je odkrit oboževalec Appla in njegovega pokojnega ustanovitelja Steva Jobsa, pri čemer želi kupcem ponuditi »podoben izdelek za precej nižjo ceno«. Lei je pojasnil simboliko imena tudi v budističnem smislu, češ da je eno samo zrno riža enako pomembno kot gora, s čimer je želel nakazati, da bo Xiaomi začel pri majhnih rečeh, namesto da bi se takoj vrgel v iskanje popolnosti. Zlog »mi« je lahko tudi kratica za mobilni internet.

Popadljiva zmajčka

Različna zaslona

Uporabniški vmesnik

Baterija in preostalo

9,4- odstotni delež svetovnega trga si že lasti Xiaomi.

Na slovenski trg prihaja nov igralec na področju pametne telefonije – kitajski Xiaomi. "Ksi-kaj?" se bo marsikdo vprašal. No, ne gre za kar neko brezimno kitajsko robo, kakršne je polno na internetu, ampak za četrtega največjega proizvajalca pametnih telefonov na svetu. Po podatkih analitsko-svetovalne družbe International Data Corporation (IDC) se razmerje globalnih deležev v drugem četrtletju leta 2018 še naprej spreminja v korist Kitajcev: južnokorejski Samsung je sicer še vedno na prvem mestu na svetu z 20,9-odstotnim tržnim deležem, kitajski Huawei se je s 15,8 odstotka trga povzpel na drugo mesto, ameriški Apple je z 12,1 odstotka padel na tretje, v prvi peterici pa sta še dve kitajski družbi, in sicer Xiaomi z 9,3 odstotka in OPPO z 8,6.Pri tem ni odveč omeniti, da se je Samsungov delež od drugega četrtletja lani zmanjšal za skoraj enajst odstotkov, Applov pa je zrasel za 0,7 odstotka, medtem ko se je Huaweijev tržni delež od drugega četrtletja 2017 dvignil za 40,9 odstotka, Xiaomijev pa kar za 48,8 odstotka. In Xiaomi je na evropskem trgu uradno šele dve leti, kar je zavidljiv dosežek.Xiaomi je pravzaprav še startup oziroma zagonsko podjetje: ustanovljeno je bilo pred osmimi leti v Pekingu, v tem času pa se je razvilo v četrti najvrednejši tehnološki startup na svetu. Potem ko je pridobival veljavo v Aziji, se je odločil tudi za preboj v Evropo, kjer se ga je dalo pred septembrom 2016 nabaviti le prek spleta oziroma pri neuradnih posrednikih. Letos se je uradno pojavil tudi v Sloveniji, in sicer prek pooblaščenega distributerja Venkon Technix, ki pokriva države nekdanje Jugoslavije in Avstrije, kar pomeni, da so zagotovljene tudi servisne storitve in, kar je najpomembneje, ponudba pri operaterjih, ki pri nas poskrbijo za kar 85 odstotkov prodaje vseh mobilnikov.In da Slovenija kljub majhnosti ni zanemarljiv trg, kaže dejstvo, da namerava Xiaomi v Ljubljani odpreti lastno trgovino/razstavni salon Mi Store, kjer bo poleg pametnih telefonov od nižjega do visokega razreda predstavljal tudi nosljive napravice, dodatke, televizorje in pametne zvočnike pa tudi prenosnike in tablice, v ponudbi ima celo električni skiro in robotski sesalnik.V roke smo dobili top modela mi mix 2S in mi 8. Prvega je Xiaomi predstavil spomladi, drugega poleti. V obeh tiktaka trenutno najhitrejši Qualcommov osemjedrni procesor snapdragon 845 v navezi s hitrim grafičnim čipom adreno 630, pri čemer je bil testni mi mix 2S opremljen s 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, mi 8 pa s 6 in 64 GB. Pri tem je treba opozoriti, da nimata reže za spominsko kartico. Poleg procesorja si (vsaj na papirju) delita dvooko kamero z 12 milijoni točk, pri čemer ima glavna kamera malce bolj odprto zaslonko (f/1,8) in optični stabilizator slike, druga pa na senzor spusti malce manj svetlobe (f/2,4) in poskrbi za dvakratno optično povečavo. Pomaga jima umetna inteligenca, ki pa se jo da hitro izklopiti s pritiskom na ikonico v kamerini aplikaciji. Razlika je v prednji kameri za selfieje: mi mix 2S ima le 5 MP, mi 8 pa kar 20 megapikslov. Oba telefona se odlično odrežeta pri fotografijah, še posebno mi 8, pri katerem so še izboljšali dinamični razpon fotografij, in zelo dobro tudi pri videu. Dejansko sta po analizi fotografskega portala DxOMark oba v samem vrhu, primerljiva s samsungom galaxy S9+, applom iphone X in huaweijem mate 10 pro. Odlično za telefona, ki staneta manj kot šest stotakov.Razlika je tudi v zaslonu: medtem ko ima mi mix 2S šestpalčni lcd zaslon, se mi 8 ponaša s 6,2-palčnim amoled zaslonom, kar se takoj vidi pri živosti barv in sijajnih kontrastih, medtem ko je mixov zaslon nekam povprečen. Oba sta super široka, kar je zdaj že standard, pri čemer je zaslon pri osmici s 1080 krat 2248 pikami še malce daljši kot pri mix 2S (1080 krat 2160). Najopaznejša razlika pa je v postavitvi zaslona oziroma robovih. Xiaomi je pri modelu mi mix 2S ubral malce drugačno pot kot konkurenca in zožal zgornji rob do skrajnosti in prednjo kamero postavil na spodnji rob. Ko želiš narediti selfie, ti telefon takoj predlaga, da bo lažje, če obrneš aparat "na glavo". Pri mi 8 so ubrali applovsko pot, saj je telefon z velikim zgornjim zavihkom blazno podoben iphonu X; razlika je le v malce debelejšem spodnjem robu.Na modelu mi mix 2S teče Xiaomijev uporabniški vmesnik miui 9.6.1.0, ki temelji na Googlovem androidu 8.0 (na uradni spletni strani miui.com se da dobiti že beta različico miui 10, ki temelji na novem androidu 9), na mi 8 pa je naložen miui 9.6.7.0, ki temelji na androidu 8.1. Miui je močno modificiran android, a deluje hitro in gladko, le nekatere stvari se drugače imenujejo oziroma jih je malce težje najti, če smo vajeni bolj androidnega vmesnika ali kar čistega androida. V bistvu bi imeli samo eno večjo pripombo: na telefonu horizontalno ni mogoče postaviti po pet ikonic v vrsto, kar je škoda pri tako velikem zaslonu.Baterija ima v obeh primerih kapaciteto 3400 mAh, kar je dovolj za ves dan dela, čeprav pri mi 8 zdrži še malce dlje. Oba telefona obvladata hitro polnjenje, mi mix 2S pozna tudi brezžično. Hecno, da osmica tega ne podpira, saj sta oba telefona odeta v bleščečo keramiko, ki omogoča brezžično polnjenje. Nekatere bo zmotila odsotnost klasičnega avdioizhoda za slušalke, priložen pa je usb c adapterček. Čitalnik prstnih odtisov sicer hitro odklene telefon, a včasih ne prepozna prsta, še sploh, če je ta malce poten. Maloprodajne cene pri nas se začnejo pri 550 evrih za mi mix 2S in 530 evrih za mi 8, odvisno od prodajalca, v ponudbah operaterjev pa se da oziroma se bo dalo dobiti še ugodnejšo ceno. Xiaomi bo v prihodnosti zelo verjetno razburkal tudi slovenski trg, evropskega je že.