Dobra fotokamera za dobro ceno

Boj za srednji razred

Velik zaslon z applovskim zavihkom. FOTO: Staš Ivanc



Fotoaparat, razvit v sodelovanju z nemško družbo Carl Zeiss, se res dobro izkaže.

Optika Carl Zeiss



Skoraj čisti android

Za Nokio zdaj ne moremo več govoriti, da se vrača – ker se je že vrnila. Finko-tajvanska družba HMD Global, ki jo vodijo nekdanji Nokijini veljaki, je poskrbela, da se je legendarna blagovna znamka dvignila kot feniks iz pepela. Globalno gledano je Nokia od začetka leta 2017, ko je po več letih spet predstavila nove pametne telefone, tokrat z Googlovim operacijskim sistemom android, doživela zavidljiv uspeh in se iz skorajšnje pozabe zavihtela na deveto mesto med proizvajalci pametnih telefonov, medtem ko so njeni klasični (navadni) mobilniki na tretjem mestu na svetu. V Evropi ji gre še bolje, saj je na petem mestu med proizvajalci pametnih telefonov, pred njo so le Samsung, Huawei, Apple in Xiaomi.Priznati je treba, da ljudi k nakupu nokie spodbuja tudi nostalgija, saj so nokie nekoč veljale za preprosto dobre telefone. A tudi nove so dobre, še posebno v srednjem razredu, na katerega se je osredotočil HMD Global. Nova nokia 7.1 je še en tak primer, ki spada v višji srednji razred. Za 349 evrov, kolikor stane v prosti podaji, človek (spet) dobi veliko telefona za svoj denar. Tu so skoraj 15-centimetrski (5,84-palčni) zaslon s 1080 krat 2280 s super širokim razmerjem stranic 19 : 9, dobro svetilnostjo, barvami in kontrasti in podporo za HDR (višji dinamični razpon), spodobno hiter procesor snapdragon 636, tremi gigabajti rama in 32 GB shrambe, ki je kajpak razširljiva s kartico sd. Po domače povedano, telefon je dovolj zmogljiv za vsakdanje delo pa tudi igrice se da prav spodobno igrati, le pri nekaterih je treba znižati raven podrobnosti. Po moči je nekje pod huaweijem mate 20 lite ter nad samsungom galaxy A8, kdor pa išče poceni igričarski telefon, se bo odločil za honor play.Nokia tudi v novi inkarnaciji ohranja sodelovanje z nemško optično družbo Carl Zeiss, ki je svoje ime in znanje posodila tudi pri razvoju leč (in programske opreme) za nokio 7.1. Hrbtna kamera je dvojna: glavnemu zrklu z 12 milijoni točk in lepo odprto zaslonko (f/1,8) pri globinski ostrini pomaga oko s petimi megapiksli. In rezultati lahko s ponosom nosijo ime Carla Zeissa – fotografije so ostre, kontrastne in z naravnimi barvami, dobre posnetke pa dela tudi v zaprtih prostorih in v slabših svetlobnih razmerah. Seveda obstajajo telefoni z boljšimi kamerami, a ti znajo stati veliko več. Tudi prednja kamera z osmimi milijoni točk dela prav spodobne selfieje. Tudi za video je poskrbljeno: glavna kamera lahko snema v ultra visoki razločljivosti 4K, prednja pa v polni visoki ločljivosti 1080p.Telefon je modno steklen z močnim aluminijastim ogrodjem. Steklena hrbtna stran je sicer lepa, a je kot magnet za mastne prstne odtise. Čitalnik prstnih odtisov je na hrbtni strani zato postavljen idealno ter deluje hitro in zanesljivo. Vtič je simetrični usb c in omogoča tudi hitro polnjenje (45 odstotkov v pol ure), baterija pa zdrži en dan dela. Ena od zanimivosti je tudi ta, da telefon pozna standard aptx, kar pomeni, da bo zvok na (kompatibilnih) bluetooth slušalkah odličen. Za puriste bo glavni adut za nakup nokie 7.1 njena pripadnost Googlovi družini android one. To pomeni tako rekoč nepredelan operacijski sistem android oreo 8.1, ki naj bi se ga dalo zdaj zdaj nadgraditi na novi android 9, sveže varnostne popravke in odsotnost odvečnega programja.