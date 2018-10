Če imate to igračo, jo vrnite prodajalcu

LJUBLJANA – Podjetje Damot je iz prodaje odpoklicalo igračo Žaba sluz evropskega distributerja Jono Toys. V igrači so ugotovili preseženo vrednost koncentracije migracije bora, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.Serijska oznaka izdelka je 2017-06. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške ali ga zamenjali za ustrezen artikel.V primeru dodatnih vprašanj se lahko kupci obrnejo na podjetje Damot, Poslovna cona A 22, Šenčur, jim pišejo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali jih pokličejo na številko 04 23 54 587, so še sporočili iz omenjenega podjetja.