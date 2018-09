Apple v nemilosti feministk: novi aparat je prevelik za ženske roke

Bolečine, ki jih povzroča mobilnik

Ameriški gigant Apple je minuli teden predstavil nove modele iphonov. Medtem ko so mnogi navdušeni in komaj čakajo, da dobijo v roke novo igračko, pa so se na Apple že spravile feministke. Kriva je velikost novih modelov telefonov. Novi modeli in zasloni telefonov iPhone Xs, iPhone XS Max in iPhone XR so po mnenju nekaterih žensk preveliki, zato se bodo uporabniki, ki imajo nekoliko manjše dlani, precej mučili, ko bodo skušali telefon držati zgolj v eni roki. Zdaj so Applove navdušenke rešitev za to težavo našle v precej manjšem modelu SE, ki pa ga Apple umika s trga.​Aktivistkaje po poročanju The Suna celo prepričana, da veliki zasloni Applovih mobilnikov ženskam povzročajo zdravstvene težave. »Zdravje žensk resnično trpi zaradi tega. Jezi me, da Apple ne ustvarja produktov, ki so prijazni do telesa. Morale bi biti besne, ker plačujemo toliko kot moški, a dejstvo je, da izdelkov ne moremo uporabljati tako kvalitetno kot moški,« je dejala. »Izbiram med tem, ali bom kupila nov aparat, preden ukinejo prodajo modelov SE, ki so primerni za velikost ženske roke, pa čeprav je tehnologija zastarela, ali pa bom kupila novi model, zaradi katerega bom imela bolečine v roki. To zame ni sprejemljiva rešitev, smo vendarle v 21. stoletju.«So moške dlani res tako večje od ženskih? Univerza Sohag University iz Egipta je leta 2011 objavila rezultate raziskave, da so v povprečju moške dlani večje od ženskih za 1,3 centimetre.