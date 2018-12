Pet nasvetov za sproščeno silvestrovanje z otroki

Polnoč lahko praznujete nekoliko prej, na primer ob desetih zvečer. Otrokom povejte, da boste praznovali novo leto po vzhodnem času (na primer takrat, ko ga praznujejo v Moskvi). Odštevajte zadnje sekunde in z njimi nazdravite. Ne pozabite na vse tiste drobnarije, ki so otrokom še posebno pri srcu.



Nazdravite z otroško penino in vaš otrok navdušenja ne bo mogel skriti. Navdušenje ob odpiranju je še večje kot pri odraslih in otroci si bodo ta dan zapomnili za zmeraj.



Če imate prijatelje z majhnimi otroki, jih povabite na silvestrsko zabavo. Igrajte se in zabavajte. Pogovarjajte se o tem, kaj vam je bilo všeč v letu, ki se izteka. Naredite nekaj načrtov za naprej oziroma si kaj zaželite. Želje zapišite – tako boste lahko naslednje leto preverili, katere so se vam uresničile.



Dovolite otrokom tisto eno noč v letu, da so pokonci malo dlje, in dobili bodo občutek, da je novoletni večer res nekaj posebnega. Še posebej, če bodo v družbi svojih malih prijateljev, bo to poskrbelo za super doživetje. Tudi zjutraj jih pustite, da spijo kakšno uro dlje in ostanejo v pižami do popoldneva.



Otroci imajo radi zabave v pižamah. Zakaj ne bi torej vsi najprej oblekli pižame, nato pa pogrnili odeje na tla v dnevni sobi, se igrali družabne igre ali gledali risanke? Lahko pa ste tudi svečani. Nič hudega, če ste doma – vseeno se lahko uredite. Otroci bodo gotovo navdušeni, če se bodo lahko svečano oblekli ali oblekli kostum viteza ali princese.