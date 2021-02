Boljše prepoznavanje nakupov

Anketa je potekala novembra 2020 v državah srednje in vzhodne Evrope na vzorcu bančnih strank, starih od 18 do 60 let.

Skoraj vsi smo že bili neprijetno presenečeni, ko na bančnem izpisku nismo nemudoma prepoznali določenih bremenitev kartice, ko nismo prepoznali imena trgovca ali pa je bil namesto njega prikazan naziv obdelovalca.Kakor je pokazala nedavna raziskava družbe Mastercard, ima večina potrošnikov težave pri prepoznavanju nekaterih transakcij, ki so jih izvedli prek digitalnih bančnih kanalov. Kar 77 odstotkov vprašanih jih je priznalo, da nekaterih nakupov v zgodovini transakcij ne prepoznajo vedno; skoraj petini se to zgodi pogosto ali zelo pogosto in zato povzroča zaskrbljenost, razdraženost, občutek izgubljenosti in nemoči. Potrošniki zagato, ko se ne morejo spomniti dotičnega nakupa, najpogosteje rešijo tako, da pokličejo svojo banko (35 odstotkov) ali trgovca (6 odstotkov). Anketiranci so dejali, da želijo na izpisku kartičnih transakcij videti dodatne podrobnosti o plačilih, s čimer bodo lažje prepoznali svoje nakupe.Mastercard je tako predstavil novo rešitev za digitalno bančništvo, ki bo imetnikom kreditnih kartic ponujala dodatne informacije o njihovih nakupih. Rešitev podjetja Ethoca, ki je od predlani v lasti Mastercarda, naj bi izboljšala digitalno izkušnjo potrošnikov z omogočanjem dodatnih podrobnosti o transakciji, kot so ime trgovca, logotip in kraj nakupa. Trgovci lahko svoj logotip v sistem prenesejo že danes in izboljšajo prepoznavnost svoje blagovne znamke ter zmanjšajo zmedo pri transakcijah, ki lahko sicer vodi do nepotrebnih reklamacij.