Bo dopolnilno zavarovanje zaradi epidemije cenejše?

Ne odpovedi, ampak prestavitve storitev

Ne bi bilo prvo znižanje premije

Odstotek manj zahtevkov kot v 2019

Ali so izplačali božičnico, 13. plačo ali karkoli podobnega?



Pri vseh treh ponudnikih storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo preverili, ali so izplačali božičnico, 13. plačo ali temu podobna izplačila. Prosili smo tudi, da navedejo znesek na zaposlenega.



Iz vseh treh smo prejeli potrditev, da so takšna izplačila bila:



– Generali : Višina božičnice je opredeljena v Kolektivni pogodbi družbe. Božičnica znaša 40 odstotkov povprečne plače v družbi, ugotovljeni na osnovi obračuna plač za mesec november tekočega leta in se izplača najkasneje do 24. decembra. Lani je bila izplačana dne 18. decembra 2020.

– Triglav, Zdravstvena zavarovalnica : ob upoštevanju preteklih poslovnih rezultatov so zaposlenim izplačali del plače iz naslova poslovne uspešnosti, in sicer v višini posameznikove povprečne bruto osnovne plače v letu 2019, sorazmerno s prisotnostjo na delu.

– Vzajemna : Vsi zaposleni so prejeli del plače iz naslova poslovne uspešnosti v enaki višini oziroma po enakih kriterijih kot lansko leto.



Nobeno od podjetij ni navedlo, koliko je znašalo izplačilo na zaposlenega.

V zadnjem letu je bilo priti do zdravnika za marsikoga težje. Kriva je seveda epidemija. Nekateri zdravniki so bili pri sprejemanju ljudi nekoliko previdnejši, previdnejši pa so bili tudi ljudje, ki so se zdravniku, če ni bilo res nujno, raje odpovedali. Mnogi so opozarjali, da bodo zdravstvene zavarovalnice na ta račun ustvarile precejšnje dobičke, pri tem pa so zastavljali vprašanje, ali bodo te na koncu dobičke prenesle tudi na plačnike storitev. Premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znašajo:– Generali: 34,50 evra (Wiz zdravje 33,46 evra),– Triglav, zdravstvena zavarovalnica: 35,55 evra in– Vzajemna: 34,60 evra (cena s triodstotnim popustom; premija brez popusta znaša 35,67 evra)Pri Triglavu glede premije povedo: »Tako kot v preteklosti bomo o morebitni spremembi premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zavarovance in javnost pravočasno obvestili«. Poudarjajo, da se vse zdravstvene storitve primarne ravni z izjemo preventivnih zdravstvenih pregledov, zdravstvene storitve sekundarne ravni z izjemo operacij, ki niso označene s stopnjo nujnosti »nujno« ali »zelo hitro«, izvajajo po protokolih, ki so prilagojeni ukrepom za preprečevanje okužb s covid-19: »Prav tako se neprekinjeno tekom celotnega obdobja izvaja tudi izdaja zdravil na recept. Izvedba posameznih zdravstvenih storitev na sekundarni ravni, označenih z nižjo stopnjo nujnosti, je bila zaradi epidemiološke slike prestavljena na kasnejši termin in ne odpovedana.« Ocenjujejo še, da bodo potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah, kot posledice epidemije, v prihodnje rasle, opozarjajo pa tudi, da je na višino doplačil za zdravstvene storitve v letu 2020 vplivalo bistveno povišanje cen zdravstvenih storitev v okviru javnega zdravstvenega sistema v zadnjem kvartalu leta.Pritrdijo, da je zaradi razglašene epidemije v letu 2020 nastala razlika med načrtovanimi in realiziranimi izdatki za doplačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, a bo ta razlika na podlagi določb Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (petega protikoronskega paketa ukrepov) v celoti uporabi za financiranje ukrepov za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev oz. za namen zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo: »Vsa zbrana sredstva bodo tako ostala znotraj zdravstvenega sistema za financiranje zdravstvenih storitev za prebivalstvo v prihajajočem obdobju.« Podrobnejših podatkov o poslovanju do objave letnega poročila Triglav, Zdravstvene zavarovalnice za leto 2020 ne razkrivajo.V Vzajemni pojasnjujejo, da »presežna sredstva uravnamo tako, da imajo od tega korist zavarovanci. Tako smo že v letih 2013 in 2014 del preplačane premije vrnili svojim zavarovancem v obliki poračuna, v letu 2014 smo znižali tudi premijo dopolnilnega zavarovanja.« Točne ocene glede poslovanja v 2020 še ne morejo podati, saj vsi podatki za leto 2020 še niso znani. Bodo pa tako kot pri Triglavu, »presežna sredstva, ki so posledica omejenega dostopa do nenujnih zdravstvenih storitev v času epidemije covida-19, na podlagi Nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, namenili zmanjševanju čakalnih vrst v zdravstvu. Na ta način bodo naši zavarovanci lažje prišli do nujno potrebnih pregledov, obravnav in operacij.«Iz Generalija so sporočili, da znižanja premije trenutno ne načrtujejo: »Presežke, ki so nastali pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju kot posledica prvih dveh valov epidemije Covid-19 in njihovo porabo, ureja peti zakon o interventnih ukrepih, ki je bil sprejet oktobra leta 2020.« Glede zahtevkov iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so razkrili, da jih je bilo v letu 2020 le slab odstotek manj kot v letu prej: »Kar kaže, da so zavarovanci v obdobjih izven obeh valov epidemije Covid-19 intenzivno uporabljali javni zdravstveni sistem.« Pri tem dodajajo, da zneskov ni smiselno primerjati, ker so se leta 2020 cene zdravstvenih storitev bistveno povišale.