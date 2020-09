Applove novosti, prvič

VIA REUTERS Šef Appla Tim Cook je dogodek povezoval kar s hodnika na sedežu podjetja v Cupertinu. FOTOGRAFIJE: Apple/Reuters

VIA REUTERS Apple one bo za ugodno ceno združil več Applovih storitev.

Urice

19,95 evra stane družinski paket storitev Apple one.

Tablice

Apple več poudarka daje tudi storitvam.

Storitve

Apple jeseni že tradicionalno oznanja svoje novosti. Tako je bilo tudi letos, le da so klasični »veliki dogodek« (menda zaradi zapletov pri dobavi med epidemijo koronavirusa) razdelili na dva: na septembrskem so jabolčniki pokazali novi tablici, uri in naročniški paket storitev, imenovan Apple one, na oktobrskem pa bodo predstavili novi iphone 12.Virtualni dogodek se je začel z otvoritvenim govorom izvršnega direktorja Appla, ki se je uvodoma razgovoril, kako je pametna ura apple watch spremenila način dojemanja in uporabe zapestne ure in kako je s svojimi naprednimi funkcijami marsikomu olajšala življenje, v nekaterih primerih pa ga celo pomagala rešiti. Ob ogledu Applovih dogodkov ima gledalec res občutek, da spremlja nekaj posebnega.Ni kaj, pri Applu so že od nekdaj, ko je bil na čelu družbe še njen soustanovitelj, imeli izjemen smisel, kako nekaj privlačno zapakirati (ne le fizično) in prodati potrošniku. In apple watch je najbolje prodajana pametna ura na svetu.Nova ura apple watch 6, opremljena z novim operacijskim sistemom watchos 7, prinaša nove barve, paščke, še boljši zaslon, nove številčnice, aplikacije in napredne funkcije, kot sta spremljanje spanja s pomočjo vgrajenih senzorjev gibanja in merjenje ravni kisika v krvi (SpO2). V bistvu ne gre za neke prelomne inovacije, saj so tovrstne funkcije že pred Applom v svoje ure tlačili drugi proizvajalci, a dejstvo je, da Apple neke novosti ne vključi v svoje naprave, dokler ni prepričan, da bo res delovala tako, kot je treba.Škoda je le, da pri nas še vedno ni mogoče uporabljati urinega elektrokardiograma, ki je premiero doživel že pri watch 4. Na voljo bo tudi nova naročniška športna aplikacija fitness+, ki bo ponujala vodene vadbe in še kaj. Dodali so družinski »paket« family setup za lažje komuniciranje v družini, ima pa tudi nove funkcije starševskega nadzora. Pri nas bo stala 438 (različica 40 mm) oziroma 469 evrov (44 mm). Apple watch 6 ima tudi mlajšo sestro, ki sliši na ime watch SE in stane 130 evrov manj; tudi watch SE je na voljo v dveh velikostih. Petica in šestica se očitno poslavljata, na voljo pa bo še watch 3, in sicer za kakšnih dvesto evrov.Čeprav Applova tablica ipad še zdaleč ni tako priljubljena kot iphone, pa je še vedno vodilna v svetu tabličnih računalnikov. V času korone in šolanja od doma je ipad spet pridobil veljavo – in višje prodajne številke. Prodaja tablic je po dveh četrtletjih padanja v drugem četrtletju letošnjega leta močno narasla; nekaj podobnega se je zgodilo tudi na trgu osebnih računalnikov.Apple je tako predstavil že osmo generacijo ipada, ki je zdaj opremljen s procesorjem A12 bionic, ki je nadomestil štiri leta star procesor A10 fusion. Osnovna različica s 32 GB shrambe bo pri nas stala 426 evrov. Pokazali so tudi premijsko tablico ipad air z večjim 10,9-palčnim zaslonom, čitalnikom prstnih odtisov v tipki za vklop/izklop, s čimer ima tanjše robove okoli zaslona, v notranjosti pa tiktaka novi procesor A14 bionic, zgrajen v 5-nanometrski tehnologiji. Novost je tudi usb c priključek, ki bo zamenjal Applov priključek lightning. Cene naj bi se začele pri šeststo evrih, na voljo bo oktobra.Potrdile so se tudi govorice o velikem paketu Applovih storitev, ki bo za 14,95 evra na mesec ponujal dostop do servisov Apple music, Apple tv+ in Apple arcade (glasba, tv in igrice) ter 50 GB v oblačni shrambi icloud. Za pet evrov več si bo mogoče omisliti družinski paket z 200 GB oblačno shrambo za šest družinskih članov.Premijski paket, ki bo za začetek na voljo le v ZDA, Kanadi, Avstraliji in Britaniji, bo za slabih 30 dolarjev ponujal 2 TB shrambe ter še storitvi Apple news+ in Apple fitness+.