Apple watch brez EKG

Applove pametne ure že od modela watch 4 (zdaj je aktualna šestica) omogočajo pravi pravcati elektrokardiogram (EKG) in opozarjajo na neenakomeren srčni utrip (atrijsko fibrilacijo). A ne pri nas. Iz uradno nepojasnjenega razloga smo Slovenci prikrajšani za precej zanimivi funkciji. Pisal sem na vse mogoče naslove in čakal na odgovore.



Prodajalci Applovih ur so me preusmerjali na distributerja, ta pa na sam Apple, medtem ko so pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) še najbolj konkretno odgovorili, da »JAZMP tozadevno ni bila v stiku s podjetjem Apple ali kakšnim njegovim predstavnikom«.



Od Applove evropske piarovke za zdravje in fitnes pa sem dobil hecen odgovor, da se pri Applu trudijo, da bi bila funkcija EKG na voljo tudi v Sloveniji, a da ne vedo, kdaj bo. Ja, kje pa je potem problem?