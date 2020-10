Apple predstavil telefon, kjer je vse podrejeno 5G (VIDEO)

Na digitalni predstavitvi je podjetje Apple predstavilo svoj novi model iphona. Iphone 12 je prvi Applov telefon, ki bo ponudil omrežje 5G.Gre za tanjšo različico predhodnega modela, ki ima vgrajeni dve kameri. Za razliko od prejšnjih modelov je ohišje narejeno iz trdnejših materialov, ki so ga pri Applu poimenovali kar keramični ščit.Zaradi vgrajene 5G omrežja naj bi najnovejši Apple model močno pripomogel k širjenju tega naprednega omrežja.Poleg Iphona 12, so predstavili tudi Iphone 12 mini, ki je manjša različica modela ter Iphone 12 Pro in iPhone 12 Pro Max.Pa cena? Vrtoglava, kot vedno. Začetna cena iPhone 12 na evropskem trgu naj bi bila okrog 880 evrov, a v to ne bo vključen polnilec.