Ali res potrebujemo toliko pikslov?

Ultra kamera

Odlične fotografije

Samsung S20 ultra je preprosto lep telefon. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Noč, portret in video

Dizajn je že klasično eleganten, barve pa zadržane.

Nadmočna notranjost

108 milijonov točk ima glavna kamera.

Nadvse uporabna kombinacija fotografskih zrkel

Domače okolje

Štirioka kamera dela fantastične posnetke.

Korona je malce zavlekla preizkušanja novih telefonov, končno smo preizkusili tudi najmočnejšega iz Samsungove silne serije galaxy S20, ki nosi končnico ultra. In tale korejec je res ultra v več pogledih: ima še večji zaslon od že tako glomaznega nota 10+, super hitri procesor, velikanski delovni pomnilnik, gromozansko baterijo in – kar je za marsikoga v tem razredu najpomembneje – ogromno število fotografskih slikovnih točk: teh je kar 108 milijonov. Fotoaparat se poleg tega ponaša z najmočnejšo – štirikratno – optično povečavo pri Samsungu doslej in kar 100-kratno maksimalno (digitalno) povečavo slike. Pa tudi cena je ultra: 1350 evrov v prosti prodaji.Kar ostanimo pri fotoaparatu. Ta je sestavljen iz štirih kamer, pri čemer se glavna (26 mm) širokokotna ponaša s 108 milijoni točk, telefoto (103 mm) kamera s štirikratnim optičnim in 10-kratnim hibridnim zumom ima zajetnih 48 milijonov točk, ultra širokokotna (13 mm) kamera ima 12 MP, potem pa je tu še globinski senzor, ki poskrbi za dober umetniški učinek zamegljenega ozadja pri portretiranju. Tudi prednja kamera ni od muh, saj ima poleg samodejnega ostrenja, ki je že dlje Samsungov adut pri selfie kamerah, konkretnih 40 milijonov točk. Za konec tehnikalij je treba le še dodati, da se fotografije, posnete z glavno kamero shranjujejo v ločljivosti 12 MP, s selfie kamero pa 10 MP. Obe namreč uporabljata tehnologijo združevanja manjših pikslov v enega večjega, s čimer slika pridobi na ostrini in osvetljenosti.In kako se v praksi obnesejo vse te mega specifikacije? Na kratko povedano: odlično. Fotografije z glavno megakamero pri dnevni svetlobi so ostre in brez šuma, barvite in kontrastne. Ultra širokokotna kamera se odlično obnese pri slikanju kadrov, kjer moramo zajeti širši zorni kot, tako zunaj kot znotraj, edina pomanjkljivost je še vedno odsotnost samodejnega ostrenja, ki ga glavni konkurenti iz Huaweijeve serije P imajo že kar nekaj časa. A razlike na prvi pogled niti ni opaziti. Potem pa je tu še telefoto kamera, ki za razliko od tiste na S20+, ki dejansko zumira digitalno, ponuja štirikratno optično povečavo. Rezultati so odlični; tudi hibridno zumiranje, ki kombinira optično in digitalno povečavo, je tja do desetkratne povečave popolnoma sprejemljivo. Tukaj se vidi pomoč velikih slikovnih senzorjev glavne in telefoto kamere. S20 ultra ponuja kar »100x super zoom«, ki pa je namenjen bolj prikazu tehnoloških sposobnosti, saj so slike, narejene s tako veliko povečavo, zelo neostre in razmazane. Me zanima, kako se bo pri takšni povečavi obnesel huawei P40 pro+, ki ima kar dve telefoto zrkli, pri čemer drugo ponuja kar desetkratno optično povečavo. Z glavno kamero lahko slikamo tudi v polni ločljivosti 108 MP, a se s tem odrečemo zumiranju. To možnost bo verjetno uporabil le kdo, ki bo iz slike želel narediti plakat ... In če odgovorim na vprašanje iz naslova: ne potrebujemo toliko pikslov, je pa fino, da jih imamo na razpolago.Tudi nočna fotografija ni od muh. Človeka kar preseneti, koliko svetlobe zna izvleči veliki glavni senzor iz temnega prizora. In v primerjavi z manjšim senzorjem pri S20+ so nočni posnetki precej bolj naravni; pri S20+ je bilo malce preveč rumenih odtenkov. V račun pa je treba vzeti, da si telefon za nočno fotografijo vzame osem sekund časa, zato ga je zelo priporočljivo vsaj prisloniti na trdno podlago, da bodo nočne slike ostre.Portretiranje je prav tako odlično, pri čemer globinski senzor poskrbi za res dober učinek zamegljenega ozadja. Selfieji pa so pri Samsungu že tradicionalno vrhunski, saj korejci že dolgo omogočajo samodejno ostrenje, kar pomeni, da ni pomembno, kako daleč od našega obraza je fotoaparat, ko naredimo posnetek.Tudi glede videa ni nikakršnih pripomb: vse kamere znajo snemati v ločljivosti 4K s 30 sličicami na sekundo, glavna kamera pa obvlada tudi 4K video s 60 sličicami na sekundo (še ostrejši in gladkejši posnetki) in 8K s 24 fps, ki pa ga bomo lahko občudovali le na televizorjih, ki imajo tako visoko ločljivost. Stabilizacija slike je na voljo v vseh načinih snemanja, kar je tudi super.Za super gladko delovanje vsega skupaj skrbi Samsungov hišni osemjedrni procesor exynos 990, ki je med najhitrejšimi čipi za androidne telefone. V praksi to pomeni, da ni aplikacije, ki bi ga utrudila. S20 ultra je opremljen z bogatimi 12 gigabajti delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, ki se jo da krepko nadgraditi s cenovno ugodno spominsko kartico sd. Za odlično sliko poskrbi velik, barvit in visoko kontrasten amoled zaslon z diagonalo 6,9 palca (17,5 cm), ki omogoča tudi hitrejše osveževanje slike (120 Hz), kar je treba ročno vključiti v nastavitvah: rezultat je še gladkejše premikanje slike, malce pa se poveča poraba energije. A brez skrbi, baterija s kapaciteto 5000 mAh (tako velike so bile še nedolgo nazaj zunanje baterije oziroma prenosni napajalniki) se zlepa ne bo izpraznila. Telefon obvlada super hitro polnjenje s 45-vatnim napajalnikom, a priložen je »le« 25-vatni. No, tudi ta prazno baterijo napolni v slabi uri, v pol ure pa jo okrepi za 64 odstotkov, kar je zelo dobro.Hitro brezžično polnjenje je tudi tu, prav tako povratno brezžično polnjenje, kar pomeni, da lahko polnimo tudi druge naprave, kot so, denimo, Samsungove brezžične slušalke galaxy buds+.Telefon odklepamo s prstom ali obrazom. Oboje deluje kar hitro, pri čemer pa je treba dodati, da je odklepanje s prstnim odtisom varnejše, saj S20 ultra za prepoznavo obraza ne uporablja tako naprednih senzorjev kot njegovi glavni konkurenti, omenjeni v zadnjem odstavku.Novi Samsungi serije S20 so opremljeni z novim uporabniškim vmesnikom one UI 2.1, ki temelji na Googlovem operacijskem sistemu android 10. Tukaj ni kaj dosti pripomniti: kdor je vajen Samsungovih novejših telefonov, se bo tudi v tem okolju dobro znašel. Novost je temni način, ki deluje ne le v uporabniškem vmesniku, ampak tudi sistemsko v vseh aplikacijah, ki to omogočajo. Dobrodošlo je tudi upravljanje s potezami, pri čemer Samsung ponuja več načinov.Kaj lahko sploh še zapišem na koncu? Samsung galaxy S20 ultra je odličen telefon zgornjega razreda, ki mu v zelje skačejo le Applov iphone 11 pro max ter Huaweijeva prvaka P40 pro in P40 pro+, ki pa ga še nisem preizkusil, iz dosedanjih izkušenj s kitajci pa predpostavljam, da bo kamera, razvita v sodelovanju z nemško Leico, precej huda zadeva. Kakor koli že, za 1350 evrov človek ne pričakuje drugega kot odličnost. In ta telefon pri tem ne dela kompromisov.