Zvonka Lokar vsako jutro brska po Novicah, zdaj se je razveselila nagrade

»Kako super nagrada, hvala, hvala, hvala,« se je Zvonka Lokar iz Radovljice razveselila bona v vrednosti 200 evrov, ki ga podeljuje Lidl vsak dan izžrebanim bralkam in bralcem Slovenskih novic, in pristavila, da ga bosta porabili skupaj s hčerko.

Zvonka z Lidlovim nagradnim bonom FOTO: Tina Horvat

Čeprav je 72-letna Zvonka zelo rada hodila v službo, delala je v nekdanji Iskri na Blejski Dobravi, je že 18 let v pokoju prav nič ne pogreša. Tudi med vročinskim valom uživa v življenju na vasi, zjutraj zelo zgodaj vstane in zalije vrt, nato se odpravi na najmanj enourni sprehod, potem pa dve uri ob kavici prebira Slovenske novice in druge portale, da je seznanjena z dogajanjem. Zaupa nam še, da ima pri nagradnih igrah res velikansko srečo, saj je pred 15 leti celo zadela avto.

Dneve si zapolni tudi z izleti z upokojenci, nazadnje so bili v Ogleju, pred tem pa tudi na Krasu, na Reki na karnevalu, pa v Palmanovi. »Imamo super vodnika in obiskujemo čudovite kraje. To mi je v veliko veselje. Morja pa ne maram, raje grem za par dni v kakšne toplice,« se nasmeje.

Novi zaposlitveni model Za delovna mesta prodajalec, skladiščnik in skladiščnik viličarist so v Lidlu določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas. Tako je njihov delovni teden krajši od siceršnje prakse zaposlovanja za polni delovni čas, kljub temu pa jim je priznana polna in pokojninska delovna doba. Nov zaposlitveni model so poimenovali Lidlova 36ka. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

Zvonka živi v hiši, polni spominov na njenega pokojnega moža, izjemnega umetnika Ljuba Kozica. Po poklicu orodjar, ki je služboval v LTH, je bil v prostem času glasbenik in ljubiteljski slikar. Zrelejše generacije se ga bodo morda še spomnile kot frontmana skupine Naša stvar, sodeloval pa je tudi v skupinah Freising, Firma, Pips in Ghetto express, kot slikar pa se je izrazil v številnih zanimivih umetninah, ustvarjenih z neumetniškimi materiali, na primer z zamaški, plastiko, kovino, steklom in lesom.

»Ja, lepo sva se imela. 12 let sva gradila hišo in potem do njegove smrti leta 2020 skupaj uživala. Rada sva hodila na koncerte in slikarske razstave,« se spominja in pokaže fotografijo, na kateri je poleg njiju slavni pevec Tom Jones.

Z možem Ljubom sta se nekoč slikala v objemu Toma Jonesa. FOTO: Tina Horvat/preslikava

Velika poletna nagradna igra Slovenskih novic in Lidla Slovenija

Od 30. junija do 24. julija podarjamo Lidlovo darilno kartico v vrednosti 200 EUR. Za sodelovanje izpolnite e-prijavnico: