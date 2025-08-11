ŠIRI SE INVAZIVNA VRSTA

Naravni biser Jadrana umira

Krive so podnebne spremembe. Vse toplejše morje počasi uničuje koralni greben v Velikem jezeru.
Fotografija: Mljet velja za pravi naravni biser. FOTO: Tomislav Kristo/cropix
Mljet velja za pravi naravni biser. FOTO: Tomislav Kristo/cropix

A. B.
11.08.2025 ob 11:45
11.08.2025 ob 13:23
A. B.
11.08.2025 ob 11:45
11.08.2025 ob 13:23

Kako človek počasi uničuje naravne bisere, kaže primer iz Narodnega parka Mljet na sosednjem Hrvaškem. Koralni greben v tamkajšnjem Velikem jezeru, sicer tudi najbolj razvit koralni greben v celotnem Sredozemlju, počasi umira. In to zaradi vse višjih temperatur morja, ki pa so seveda posledica podnebnih sprememb. »Zaradi visokih temperatur pride do beljenja, odmiranja polipov in nekroze tkiva. Žal lahko v kolonije vstopijo tudi smeti in jih poškodujejo,« je v pogovoru za televizijo RTL opozoril Petar Kružić, morski biolog z zagrebške naravoslovno-matematične fakultete.

Narodni park Mljet je najstarejši morski park na Hrvaškem.

»Skrb vzbujajoče je, da temperatura 29 °C zdaj vztraja tudi do mesec in pol. Na začetku stoletja bi se takšna temperatura pojavljala le dva ali tri dni. To so preveliki toplotni stresi za to vrsto koral,« je še pojasnil Kružić. Toplejše morje spodbuja tudi širjenje invazivne alge Caulerpa racemosa, ki se širi vzdolž grebena, prekriva koralne kolonije in jih duši. Znanstveniki v Narodnem parku Mljet poskušajo to nadzorovati z ročnim odstranjevanjem.

Korale počasi odmirajo. FOTO: Rdjan Vrancic/cropix
Korale počasi odmirajo. FOTO: Rdjan Vrancic/cropix

Zaradi izjemne vrednosti je greben pod strogo zaščitenim režimom. »Okoli grebena veljajo številne omejitve. Ribolov ni dovoljen, potapljanje je mogoče le v raziskovalne namene in s posebnimi dovoljenji. Navigacija je dovoljena le lokalnim prebivalcem in ladjam narodnega parka, ki uporabljajo sončno energijo,« je povedala Margarita Polzer, strokovna vodja Narodnega parka Mljet. Čeprav zavzemajo le en odstotek oceanskega dna, so koralni grebeni dom več kot 25 odstotkom morskega življenja. Prav zato ta greben ob Mljetu ni le naravni biser Jadrana, temveč tudi eden najdragocenejših podvodnih habitatov v celotnem Sredozemlju.

Narodni park Mljet je najstarejši morski park na Hrvaškem, ki je na severozahodnem delu otoka Mljet. Turistični delavci ga opisujejo kot zeleno oazo, v kateri bujni gozdovi in turkizne vode Velikega in Malega jezera obiskovalcem ponujajo zares sanjske počitnice.

Več iz te teme:

Hrvaška koralni greben podnebne spremembe Mljet morski park

