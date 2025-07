Zdenka skrbi za rože, mož pa za vrt

Ko smo poklicali Šentjurčanko Zdenko Drobne in jo razveselili z novico, da je bila izžrebana, smo jo ujeli na Trdinovem vrhu, kjer sta bila z možem.

»Tam zaradi oddajnikov ni signala, zato sem bila presenečena, ko je naenkrat zvonil telefon, vi pa ste me razveselili z novico, da sem izžrebana. Najprej sem pomislila, da se nekdo heca, zdaj vidim, da je res,« nam je dejala presrečna nagrajenka, ki je Lidlov simbolični bon po fotografiranju postavila na mizo na svoji čudoviti terasi, polni cvetja, da ga bo lahko še nekaj časa občudovala. Zdenka z možem Vilijem, ki je letos dopolnil 70 let, nedavno pa sta praznovala zlato poroko, kar dva jubileja, torej, živi v hiši svojih staršev, v bližini šentjurskega gasilskega doma.

Na terasi, polni cvetja, je Lidlov bon dobil častno mesto.

Čeprav gre za strnjeno naselje, sta si ustvarila pravo malo zeleno oazo. Zdenka ima na skrbi rože, Vili pa vrt in veliko sadja in zelenjave za lastne potrebe si pridelata sama. Zdenka zelenjavo vloži, iz sadja kuha marmelade, zelišča pa posuši, da imata domač čaj. Dela jima ne zmanjka. Oba sta že več let v pokoju, a njuna pot do penzije ni bila gladka. Oba sta namreč pred leti izgubila zaposlitev v enem od večjih podjetij, zato sta se morala podati novim izzivom naproti. Imata dva odrasla otroka in štiri

Navdušena sta nad hribi in vrhovi

Zdenka nam pokaže lično škatlico sredi mize in pove, da je to darilo, ki jima ga je hči izdelala za njuno zlato poroko. V njej se skriva pravi planinski raj z dvema figurama navdušenih planincev, ki naj bi bila Zdenka in Vili. Že to darilo pove vse o tem, kako navdušena sta nad hribi in vrhovi, ki jih redno obiskujeta. In tudi na Triglavu sta že bila. Kot še pove naša nagrajenka, najde čas tudi za branje knjig, najraje takih, ki opisujejo lepote gora, seveda pa prebira tudi Slovenske novice.

»Že pred leti sem bila naročena na Slovenske novice, potem pa nekaj časa na Nedelo. Letos sem se ponovno naročila na Slovenske novice, ker jih je ponujal en prijazen akviziter. Mož obožuje sudoku in križanke, jaz preberem vse, zelo rada imam čisto vse priloge. Odslej pa bom še bolj pozorna na vse vaše članke,« nam polaska nagrajenka, ki redno nakupuje v Lidlu v Šentjurju. »Velikokrat se odpravim tja kar peš, po nekaj malega, potem pa je nazaj grede vrečka običajno kar težka,« v smehu prizna. Posebno obožuje izdelke znamke Naše nam paše, pogosto kupuje čistila in še vse drugo, kar je kdaj v akciji. Tudi rože se znajdejo v njeni košarici, mož pa izbira tehnične izdelke in orodje. Vedno izkoristita za nakup zadnji dan v mesecu, ko imajo upokojenci popust.

