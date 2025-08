Zaradi visokih cen na Hrvaškem ne jedo v restavracijah

Še luksuza vajena srbska pevka Barbara Bobak je bila med zadnjim dopustovanjem na obali Črne gore šokirana nad cenami tamkajšnjih storitev. Enostavno ni mogla verjeti, da je bilo treba za dve palačinki in dve kokakoli na promenadi odšteti 35 evrov.

Eden od gostincev na območju Zadra pravi, da njegova restavracija sameva, čeprav turistov ni malo. FOTO: Wirestock/Getty Images

Nekateri bi ležalnike umaknili s plaž, saj so predragi. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Poleg Hrvaške je zaradi visokih cen storitev letos tudi Črna gora glavna tema pogovorov med tistimi turisti, ki so državi izbrali za počitnikovanje. Stanje na črnogorski obali, ki je še posebno priljubljena med srbskimi turisti, je pred dnevi zelo plastično opisal mladenič na popularnem profilu Crnogorski vodič (Črnogorski vodnik, op. p.) na Instagramu. »Kje tiči razlog propada sezone v Črni gori? Dva pomfrija 16 evrov, magnetek 20 evrov, dva ležalnika 200 evrov, greznico zlijemo v morje, taksimeter v Budvi je hitrejši od Bolta (Usaina, olimpijskega in svetovnega prvaka v teku na 100 in 200 metrov, op. a.), vsaka plaža je postala zasebna, točeno pivo 4 evre, dela na cesti sredi sezone,« je našteval. In dodal: »Razmišljal sem, ali naj objavim ta video ali ne, ampak po toliko sporočilih in tem, kar sem videl, sem to moral storiti. Tako se ne loteva turizma. Škripa na vseh področjih. Da sploh ne omenjam letališč, nesramnosti na mnogih lokacijah in smeti, ki ležijo povsod ...« Spomnil je, da bi bilo treba čim prej nekaj spremeniti, saj je celotna država odvisna od turizma. »Turizem je tisto, od česar živimo. Kako komentirati dela na cesti na najbolj prometnem delu obale? Škandal. Ta država ima veliko ponuditi, a vztrajno kaže svoj najgrši obraz. Pamet v glavo,« je opozoril.

Da cene ne sledijo kakovostim storitev v Črni gori, je mogoče prebrati na številnih spletnih forumih. »Ljudje poskušajo v enem mesecu zaslužiti denar za vse leto,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi, da je »aroganca prisotna na vsakem koraku« in da »dela na cesti in zastoji še bolj otežujejo dostop do turističnih točk«. Na udaru so še posebno koncesionarji na plažah in lastniki restavracij, ker se gostje pritožujejo, da za preprost obrok za dva plačajo do 30 evrov, kakovost hrane pa ne upravičuje cene, ležalniki na plažah za štiričlansko družino pa da stanejo več kot celodnevna namestitev. Nič čudnega, torej, da ljudje že pozivajo k njihovi odstranitvi. Se pa najdejo tudi komentatorji, ki svetujejo obisk manj turistično obljudenih krajev, saj da so tam cene precej bolj znosne.

Na območju Zadra so vse bolj priljubljeni apartmaji.

Obupani hrvaški gostinec

Z letošnjo turistično sezono niso zadovoljni niti v številnih hrvaških obmorskih turističnih krajih. »Katastrofa!« je novinarju spletnega portala zadarski.hr potožil eden od gostincev z območja Zadra. »Še nikoli slabša sezona!« je poudaril in ocenil, da je slabša za 25 odstotkov. Pojasnil je, da na splošno turistov ni malo, a da ti enostavno ne zavijejo v njegovo restavracijo.

V Črni gori so prepričani, da bi bilo treba nekaj čim prej spremeniti. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Črnogorski vodnik v videu lepo pokaže, kako drago je tam. FOTO: Crnogorski_vodic/instagram

»Imamo ljudi, ki pridejo k nam na poletne počitnice, vendar ne želijo uživati v tem, kar ponuja destinacija. Nimajo denarja, zato jedo v nakupovalnih središčih,« je razložil. Vse bolj priljubljeni so, kot dodaja, apartmaji, saj si tako lahko tam sami pripravijo kosilo. Zunaj kupujejo le nujno potrebno. »Nakupovalni centri, restavracije s hitro prehrano in pekarne imajo največ koristi. Po drugi strani pa restavracije izgubljajo.« Novinar pristavi, da mu je prijatelj, ki vozi taksi, povedal, da stranke zdaj največ vozi do trgovskih centrov.

Gostinec priznava, da so cene zdaj res višje, a da jih dvigujejo prav vsi: »Nabava, dostava, delo, država ... Zakaj bi bili nori, če ne bi spremljali tega? Če ne spremljaš, sploh ne moreš zaslužiti.« Dodaten problem predstavljajo tisti, ki svoje poslovalnice odpirajo samo za obdobje sezone. Ti jim vzamejo še tisto delo, ki je ostalo. »Delam vse leto, ampak po tej sezoni bom moral prvič poslati ljudi na borzo. Ne morem jih več obdržati vse leto.«