Zakaj je zdaj pravi čas za razvajanje telesa in duha?

Poleti, ko nas vročina izčrpava in stres kljub dopustom ne izgine, je obisk velneškega centra več kot dobrodošel.

Gre za modno muho ali za nekaj več? So časi pretežki, da bi mislili nase, in je razvajanje res luksuz?

Dejstvo, da so velneški centri poleti dobro obiskani, kaže, da je razumevanje velnesa vse širše. Kaj torej velnes je in kaj lahko v njem pričakujemo?

Kaj je velnes?

Velnes je celosten življenjski slog, ki posamezniku pomaga do boljšega počutja, k osebnostni rasti in krepitvi odgovornosti za lastno zdravje. Ne gre za trend, temveč za način življenja, ki ohranja zdravje kot največjo vrednoto. Žal se tega mnogi zavemo šele, ko je zdravje že načeto.

Preventivno delovanje vključuje sproščanje, gibanje, zdravo prehranjevanje in duševno aktivnost.

Iz ZDA v Evropo – zgodovina velnesa

Velnes se je začel v 60. letih prejšnjega stoletja v ZDA. Dr. Halbert Dunn je prvi povezal izraza well-being in fitness v eno – wellness. V Evropi pa je velnes najprej našel mesto v turizmu. V Sloveniji so se naravna zdravilišča v 90. letih začela usmerjati prav v velneško ponudbo.

Zakaj uporabljamo izraz velnes?

Strokovna javnost uporablja slovensko različico izraza – velnes. Gre za poslovenjen izraz, ki ga uporabljamo za velneške centre in velneško ponudbo. Izraz wellness v slovenščini ni ustrezno prevedljiv.

Miti o velnesu in resnica

Velnes ni zgolj masaža in savna. To je le del celostne ponudbe. Prepričanje, da je obisk velneškega centra luksuz, je zmotno. Če zdravje cenimo kot največjo vrednoto, se zavedamo, da je vlaganje vanj prioriteta. Tudi raziskave kažejo, da se vse več ljudi zaveda pomena zdravega življenjskega sloga.

Za prvi obisk se je treba preprosto odločiti. Izkušnje prijateljev so dobrodošle, a ključno je, da vsak sam začuti učinke.

Kaj naredi velneški center zares odličen?

Velneški centri se razlikujejo po lokaciji, opremi, čistoči in ponudbi – a najbolj po ljudeh. Ključen je oseben in strokoven pristop zaposlenih. Pomembni so tudi certificirani terapevti. Pred obiskom preverite njihove kvalifikacije.

Vsak si zasluži razvajanje

Odrasli pogosto pozabimo nase. V vsakdanjem tempu si redko vzamemo čas zase. Velnes to popravlja – nudi prostor za oddih, sprostitev in ponoven stik s seboj. In ni res, da je to le za bogate. Ponudba je vedno bolj dostopna.

Kje najdemo dobre velneške centre?

Velnes ni le del luksuznih hotelov. Obstajajo tudi samostojni centri, ki ponujajo kakovostne storitve brez povezave z nastanitvijo.

Razlika med fitnesom in velnesom

Fitnes skrbi za telesno kondicijo. Velnes pa vključuje tudi masaže, savne, bazene, osebno svetovanje, zdravo prehrano in prijazno osebje. Obiskovalci pravijo, da je velneški center zbirališče pozitivnih ljudi – in to res drži.

Zakaj poleti v velnes?

Poleti telo potrebuje še več regeneracije. Sonce, vročina, dehidracija, dopustni stres … vse to nas izčrpava. Velneški center je idealno okolje za napolnitev baterij. Pomaga uravnovesiti telo in um.

Prednosti poletnega obiska velnesa:

ohladitev v bazenih,

sprostitev v hladnejših savnah,

osvežilne masaže,

sproščujoča glasba in vonji eteričnih olj,

prijetna klima,

zdrava prehrana brez kuhanja doma.

Velnes – investicija v dobro počutje

Velnes je več kot razvajanje, je del odgovornega odnosa do sebe. Je prostor, kjer nas pozdravijo z nasmehom, poslušajo in razumejo. Je prostor, kjer zdravje postane navada, ne le želja.

Če ste poleti pogosto utrujeni, brezvoljni ali preobremenjeni – obiščite velneški center. Naj bo to vaša nova poletna navada. Telo in glava vam bosta hvaležna.

***

