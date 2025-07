Za nagrado je zaslužna hči

Pot nas je odpeljala v Krško; tam biva tokratni izžrebanec naše poletne nagradne igre Lidla in Slovenskih novic Branko Podbršček, ki je kot vsi drugi nagrajenci prejel Lidlovo vrednostno kartico za 200 evrov. Branko je mladosten upokojenec, ki ga je na nagradno igro za vrednostno kartico prek naše spletne strani uspešno oziroma srečno prijavila hči Tina.

»Presenečen sem bil, ko ste me poklicali. Zadovoljen in vesel sem, pa naši so tudi veseli,« je opisal prve vtise po našem klicu. Prav tako nas je nasmejan pričakal, ko smo mu prinesli simbolični ček ter Lidlovo vrednostno kartico.

Sadje in zelenjava sta na vrhu njegovega nakupovalnega seznama v bližnjem Lidlu.

To bodo porabili v bližnjem krškem Lidlu, ki je le tri kilometre in pol oddaljen od Brankovega stanovanja. V Lidlu, pravi Branko, je njegova družina pogosto: »Smo 70–80 % njihova stranka. Pri njih jemljemo od hrane naprej, večkrat se odločimo za obisk, ker je ponudba zanimiva. Njihova zelenjava in sadje se precejkrat znajdeta v našem vozičku.« Hči Tina doma vestno beleži manjkajoče artikle na družinski nakupovalni listek, nato se odpravijo v nabavo skupaj: »Zadnje čase je velika gneča. Cena je pomembna,« zaključi Branko opis trenutnega stanja.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja V Lidlu Slovenija si v okviru svoje trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet prizadevajo za trajnostno delovanje tako do ljudi kot do okolja. Pred 14 Lidlovimi trgovinami po Sloveniji je mogoče oddati odpadno jedilno olje. V zabojnike se ga odlaga s plastenko vred, tako je zmanjšano tveganje razlitja in odlaganja drugih odpadkov. V te zabojnike namreč sodi le odpadno jedilno olje, in ne tudi razna motorna, ki bi onemogočila predelavo že oddanega jedilnega olja. Uporabniki s pravilnim odlaganjem nevarnega odpadka (kadar jedilno olje ni pravilno odloženo, ima za okolje številne negativne posledice) omogočijo predelavo v biogorivo in podprejo Ekologe brez meja, ki prejmejo sredstva od zbranih količin odpadnega olja. Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.

V kuhinji takoj opazimo Novice

Že ob vstopu v stanovanje Podbrščkovih v kuhinji takoj opazimo Novice: »Zjutraj, ko vstanem, najprej preberem časopis. Križanke zelo rad rešujem, pa novice seveda spremljam. Danes ne moreš verjeti, kaj vse se dogaja,« komentira nekatere naše zgodbe ter zapise. Sicer pa občasno poprime za delo in pomaga prijateljem – namesto alkohola ali cigaret pa ima raje dobro počutje in kolesarjenje. »Rad grem na kolo, to je moj hobi že od mladih nog. Prej sem bil tekmovalec in sem se s tem precej ukvarjal, danes pa precej prekolesariva s hčerko.«

S kolesi je bil povezan tudi poklicno: pred upokojitvijo je delal v trgovini in servisu s športno opremo, največ je servisiral prav kolesa in tudi smuči. »Delal sem v Novem mestu, nazadnje na Elanovem servisu, v tej branži sem užival.« Tako je vseskozi ohranjal stik s kolesi – in če se kaj zalomi, jih zna kar sam popraviti! »Ko je človek strokovnjak na nekem področju, lahko to pride prav,« skromno doda ter poudari: »Zaenkrat mi zdravje služi, to mi je najbolj pomembno.«

