Za močno odpornost in zdrava dihala ali kaj vse lahko pozdravi morje

Pozor! Sončni žarki so najmočnejši v tem delu dneva

Cekar za plažo je pripravljen. V njem so tudi izdelki za zaščito pred sončnimi žarki. Vsako leto jih je na izbiro več za zaščito kože in tudi las. Najverjetneje ni treba ponavljati opozoril o nevarnosti UV-sevanja, a vseeno nastavimo opomnik, kdaj smo čim manj na soncu. Poskrbimo torej za varnost in na letošnjih počitnicah skočimo v morje s plavalno kapo. Obvarovala bo lase pred soljo in še zelo modni bomo.